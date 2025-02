Meghatározatlan időre kitiltják az Associated Press (AP) amerikai hírügynökséget a Fehér Ház Ovális Irodájából és az Air Force One elnöki különgép fedélzetéről, mert nem hajlandó Amerikai-öbölnek nevezni a Mexikói-öblöt.

Az amerikai hírügynökség kedd óta sérelmezi, hogy újságírói nem vehetnek részt a Fehér Házban tartott eseményeken, mert az AP nem hajlandó átvenni a republikánus elnök által elrendelt elnevezést.

Az Associated Press továbbra sem hajlandó tudomásul venni az Amerikai-öböl törvényes földrajzi elnevezését – írta az X közösségi oldalon Taylor Budowich, a Fehér Ház helyettes kabinetfőnöke pénteken. Hozzátette, ha az amerikai alkotmány első módosítása a szólásszabadságról védelmezi is a jogukat a felelőtlen és tisztességtelen tudósításokhoz, nem garantálja a korlátlan bejutásukat olyan helyekre, mint az Ovális Iroda és az Air Force One. Az AP újságírói és fotóriportere ettől függetlenül megtartják az akkreditációjukat a Fehér Ház épületegyüttesébe.

A héten az AP egyik tudósítóját nem engedték be Donald Trump elnök és Narendra Modi indiai kormányfő sajtóértekezletére, amit Julie Pace, az AP főszerkesztője az első módosítás nyilvánvaló megsértésének nevezett.

Szerkesztői jegyzetében az AP kifejtette, hogy a Mexikói-öböl átnevezése csak az Egyesült Államokban hatályos, Mexikó, más országok és nemzetközi szervezetek viszont nem ismerték el.

Az Associated Press a jövőben utal az eredeti nevére is, elismerve a Trump által választott nevet - folytatta a hírügynökség.

A New York-i lapok által 1846-ban alapított AP nagyszámú amerikai és külföldi médiumot lát el cikkekkel, fotókkal és videókkal. A több mint 3000 embert foglalkoztató hírügynökség 2023-as adatai szerint több mint 375 ezer cikket, 1,24 millió fényképet és 80 ezer videót forgalmazott.

A Google Maps a közelmúltban a Mexikói-öblöt az Egyesült Államokban élő felhasználók számára Amerika-öbölre nevezte át, míg a mexikói felhasználók számára megtartotta az eredeti nevet. A máshol élő felhasználók számára a Google Maps mindkét nevet szerepelteti. A változtatás az amerikai kormányzat földrajzi nevek információs rendszerének frissítését követte, Trump elnöki rendeletének megfelelően.