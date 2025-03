A dunaszerdahelyi járásban kitört, a párosujjú patás jószágállományt veszélyeztető száj- és körömfájás járvány miatt szombat este rendkívüli kormányülést tartott a szlovák kabinet.

Az ülésen Richard Takáč (Smer) mezőgazdasági miniszter elmondta, eddig csak a bakai, a csiliznyáradi és a medvei gazdaságban igazolták a fertőzés jelenlétét. Ismét hangsúlyozta: a betegség csak a párosujjú patás állatokat, vagyis a sertéseket, a szarvasmarhát, a juhokat és a kecskéket fenyegeti.

Kiemelte, hogy az embereket, de a kutyákat és a macskákat sem fertőzi meg.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a kormány a határozatában megerősítette az állategészségügyi hivatal által már korábban meghozott intézkedéseket, így:

az országon belül tilos az említett állatok szállítása,

bezárták az állatkerteket,

tilos állatkiállításokat tartani,

valamint a határátkelőkön, de az országon belül is ellenőrzéseket végeznek.

Az érintett falvakból kifelé haladó járműveket fertőtlenítik, de bizonyos utakat és a fertőzött gazdaságokat is lezárták. Ezzel együtt a lakosságot igyekeznek a lehető legjobban tájékoztatni. Ugyanakkor arról is beszélt, a fertőzés a levegőben is terjed, és az utóbbi napok szeles időjárása ebből a szempontból nem kedvező – írja a Parameter.sk

Bevetik a katonaságot

A védelmi minisztérium repülőgéppel szállította Németországból Szlovákiába a betegség elleni vakcinát, amely azonban csak arra szolgál, hogy a járvány terjedését lassítsa. A kabinet határozata szerint a beoltott állatokat se lehet életben hagyni. Az egyik érintett gazdaságban már megkezdődött az állatok leölése, a tetemeket pedig rendőri kíséret mellett a zsolnai fehérjefeldolgozóba szállítják. A kormány döntése értelmében a gócpontok körül három kilométeres körben minden olyan háziállatot el kell pusztítani, amelyet a vírus megfertőzhet.

Takáč arról is beszélt, a fehérjefeldolgozó kapacitása nem lesz elegendő. Igor Melicher honvédelmi államtitkár elmondta, a katonai létesítmények területén keresik azt a helyet, ahová a leölt állatok tetemeit elföldelhetik.

Jelenleg 100 katona áll készenlétben, hogy a járvány okozta helyzetben, elsősorban szállítási feladatokban segítsen.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a fertőzés által érintett gazdaságok fölött a drónokra vonatkozó repüléstilalmi zónát hoznak létre, amelyet szigorúan ellenőrizni fognak.

A magyar érintettség

A járvány kitörésének magyarországi helyszínén az ottani hatóságok szintén elföldelték a leölt állatokat. Ezek a helyszínek pedig sokkal közelebb vannak a szlovákiai gócpontokhoz, mint az említett katonai létesítmények. Richard Takáč azonban nem lát lehetőséget arra, hogy a Szlovákiában leölt állatokat is oda szállítsák mivel

a fertőzött állatok határokon keresztüli szállítása ugyanis tilos

Mint megírtuk több, mint 50 év után márciusban Magyarországon is újra megjelent a Ragadós száj- és körömfájás (RSzKF) vírus. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy kisbajcsi szarvasmarhatartó telepen azonosította a fertőzést. A hivatal szigorú zárlatot rendelt el, a telep leölt állatait egy Bábolna melletti gödörbe szállították. A fertőzés miatt már fél tucat ország vezetett be a magyar hús-, tej- és állatimportra vonatkozó korlátozásokat.

A szlovákiai fejlemények miatt pénteken újabb közleményt adott ki a Néibih, melyben kiemelték, hogy a szomszédunkban detektált járvány kitörésében három, a magyar határ közelében lévő telep érintett. Az országos főállatorvos a korábban elrendelt hatósági intézkedéseket azonnal megerősítette. Továbbá haladéktalanul elrendelte a határon átnyúló korlátozási területeken a szükséges hatósági intézkedéseket, a súlyos gazdasági kárral járó betegség hazai továbbterjedésének megakadályozása érdekében.