A bosznia-hercegovinai védelmi miniszter, Zukan Helez a főváros, Banja Luka repülőterén megtagadta annak a magyar katonai repülőgépnek leszállását, ami Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert szállítja – adta hírül az n1info.ba.

A tárcavezető

a döntését azzal indokolta, Magyarországi nem adott egyértelmű magyarázatot arra, hogy a külügyminiszter miért katonai repülőgéppel érkezik.

„Orbán Viktor és Szijjártó Péter évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó Szerb Köztársaság volt elnökének, Milorad Dodiknak a Bosznia-Hercegovina szuverenitásának és területi integritásának aláásását célzó tevékenységét” – emlékeztetett.

Ugyanakkor a magyar kormány tagjai szándékosan kerülik a Szarajevóval való kapcsolattartást, és csak az ország szerb többségű entitásával kommunikálnak, és pusztán Banja Lukát látogatják – hívta fel a figyelmet egy másik portál, a klix.ba. Igaz, Orbán Viktor miniszterelnök egyébként 2023-ban szintén katonai géppel érkezett a balkáni városba.

Milorad Dodik közlése szerint a szerdán Belgrádban tárgyaló Szijjártót azért várják Banja Lukába, hogy csütörtökön a helyi egyetem díszdoktori címet adományozzon a számára.