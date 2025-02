Azt már eddig is lehetett sejteni, hogy tavaly ismét jól teljesített a spanyol gazdaság, úgy tűnik azonban, hogy végül még a várakozásokat is felülmúlta. Spanyolország gazdasága 2024-ben 3,2 százalékkal bővült az ország statisztikai hivatala, az INE (Instituto Nacional de Estadística) által közzétett adatok alapján. Ezzel az eredménnyel pedig Madrid egyértelműen az euróövezeti élmezőnyben zárt a 2024-es GDP-növekedési tabellán – mutatott rá a Reuters.

Carlos Cuerpo gazdasági miniszter a héten már jelezte, a kormány a jelenlegi 2,4 százalékról emelni fogja az idei évre vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését.

„A pontos érték hadd maradjon meglepetés, de mindenképp módosítani fogjuk. Mindenesetre annyit elárulhatok, hogy eddig nem érte el a 2,5 százalékot ez az érték, most pedig emelni fogjuk” – nyilatkozta Cuerpo a SER spanyol rádióadónak.

A turizmus maradt a spanyol növekedés húzóereje

A koronavírus-járvány erősen visszavetette a spanyol gazdaságot: 2020 második negyedévében 21,7 százalékos visszaesést regisztráltak éves összevetésben. Ezt követően azonban Spanyolország produkálta az egyik legerősebb fellendülést az euróövezetben.

A 3,2 százalékos 2024-es GDP-növekedési értékkel az európai ország még az amerikai gazdaságot is megelőzhette. Az Egyesült Államok a Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslései szerint tavaly összességében 2,8 százalékos éves növekedést érhetett el.

Vélhetően senkit nem ér meglepetésként, hogy a spanyol gazdaságnak még mindig kulcsfontosságú eleme a turizmus. 2023-ban ez a szektor adta a GDP 12,3 százalékát. 2024 első 11 hónapjában rekordszámú, 88,5 millió külföldi turista érkezett. Egyes becslések szerint az egész évet tekintve rekorddöntés történhetett:

94 millió külföldi látogathatott el tavaly az országba.

Ez a turistaáradat egyébként a helyiek számára egyre kevésbé elviselhető, ennek pedig hangot is adnak, mégpedig egyre hevesebben. Tavaly júliusban például barcelonai tiltakozók vízipisztollyal lövöldöztek a velük szembekerülő turistákra, és közben arra biztatták őket, hogy menjenek mielőbb haza. De a malagai lakhatási problémák is a turisztikai bummra vezethető vissza. Az El País elemzése szerint Malaga több területéről is elmondható, hogy egész Spanyolországban ott a legmagasabb az Airbnb-ingatlanok aránya. A Plaza de la Merced környékén például az összes lakás negyedét csak turistáknak tartják fenn.

Különutas bevándorláspolitikájából is profitált Spanyolország?

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök már tavaly októberben is hangsúlyozta, nem pusztán morális felelőssége Spanyolországnak, hogy üdvözölje a bevándorlókat, a gazdasági növekedés fenntartásához is nagy szükségük van a külföldről érkező munkaerőre.

A spanyol kormányfő már ekkor azt ígérte, hogy forrásokat különítenek el:

a bevándorlók hatékonyabb munkaerőpiaci integrációjára;

és tartózkodási engedélyek kérelmezésével kapcsolatos bürokrácia csökkentésére.

Az Economxnak Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora azonban azt mondta,

a spanyol munkanélküliségi ráta 12,2 százalék volt 2023-ban, miközben az uniós átlag 6,1 százalék, vagyis pont a fele. Ez azt jelenti, hogy alapvetően nincs munkaerőhiány az országban, maximum strukturális, szektoriális vagy bizonyos földrajzi területeken léphet fel ilyen. Ezen okokat önmagában a bevándorlás nem oldja meg, maximum a munkaerőhiánnyal küzdő tartományba célzottan irányított bevándorlással. Ez jellemzően egyébként mezőgazdasági idénymunkásokat jelent, általában három-hat hónap időtartamra. Erre Marokkóból és más Magreb országokból van elég jelentkező.

Hozzátette, „bevándorló és bevándorló között is különbséget kell tenni. A spanyol nyelvet beszélő, jellemzően latin-amerikai bevándorlók egyszerűsített formában kapnak munkavállalási és tartózkodási engedélyt, jellemzően ők az otthonápolásban, az idősgondozásban és ház körüli munkákban – takarítás, főzés, bevásárlás, gyermekfelügyelet – és az építőiparban kapnak munkát, illetve van pár magasabb hozzáadott értékű szektor is, ahol el tudnak helyezkedni – gyógyszerész, orvos, nővér –, mivel sok latin-amerikai országban kibocsátott diplomát a spanyolok gyorsan és egyszerűen elfogadnak, honosítanak.

Az arab, Magreb országokból érkezők esetében ez a diplomaelismerés nehezebb, így ők az alacsony képzettséget igénylő szektorokban (kiskereskedelem, turizmus, mezőgazdaság és építőipar) tudnak elhelyezkedni.”