1. Ki az új pápa?

Leó az első pápa, aki az Egyesült Államokból származik, de kettős állampolgársággal rendelkezik Peruban is. Misszionáriusként évtizedeket töltött Dél-Amerikában, mielőtt bíboros lett.

2. Miért választotta a Leó nevet?

A névválasztás első fontos üzenete az egyház szociális tanításának hangsúlyozása: az utolsó pápa ezen a néven, XIII. Leó a munkások jogaiért küzdött. A XIV. Leó név ezt az örökséget folytatja, jelezve az elkötelezettséget a társadalmi igazságosság iránt.

3. Kik voltak a névválasztás szempontjából Leó pápa elődjei?

A legelső Leó, azaz Nagy Szent Leó (440–461) a béke és a diplomácia embereként vált híressé, miután a legenda szerint elérte, hogy Attila hun király ne támadja meg Itáliát. A XIII. Leó (1878–1903) pedig a modern katolikus szociális tanítások egyik megalapozója volt. Az új pápa e kettős örökséget is folytathatja: békét hirdető és társadalmi ügyekért kiálló pápaként.

4. Miért választanak a pápák új nevet?

A pápák névválasztása egy több évszázados hagyomány, amely szimbolikus jelentőséggel bír. Általában egy korábbi pápa vagy szent iránti tiszteletből választanak nevet, jelezve, milyen irányvonalat kívánnak követni. Az új név az első nyilvános üzenetük a világhoz.

5. Miért zárják be a bíborosokat a Sixtus-kápolnába?

A konklávé (latinul: cum clave – zár alatt) során a választásra jogosult bíborosokat elzárják a külvilágtól, hogy semmilyen befolyás ne érhesse döntésüket. Ez a hagyomány a középkorba nyúlik vissza, és célja, hogy az új pápa kiválasztása teljesen szellemi-lelki megfontolásból történjen, ne politikai vagy külső nyomás hatására.

6. Miért száll fel fehér füst a pápaválasztáskor?

A pápaválasztás alatt a Sixtus-kápolnában zajló titkos szavazások után füsttel jelzik a külvilágnak az eredményt. Fekete füst száll fel, ha még nem sikerült pápát választani. Amikor sikerül, fehér füst és harangszó jelzi, hogy megvan az új pápa. A füstöt úgy érik el, hogy különböző vegyi anyagokat kevernek az elégetett szavazólapokhoz.

7. Mi történik, miután megválasztanak egy új pápát?

Miután egy bíboros elfogadja a választást, megkérdezik tőle: „Elfogadod?” és „Milyen nevet választasz?”. Ezután átöltözik a pápai fehér ruhába – előre több méretben is készítenek –, majd kilép a Szent Péter-bazilika erkélyére. A fődiakónus (papok munkáját segítő felszentelt személy) ilyenkor jelenti be: „Habemus papam!” – azaz „Van pápánk!”, és bemutatja a világnak az új egyházfőt.

8. Mit csinál az új pápa az első napján?

Az új pápa első napja rendkívül sűrű. Miután elfogadta a megválasztását és kilépett a világhoz a Szent Péter-bazilika erkélyére, rövid beszédet mond és megáldja a híveket. Ezután elvonul imádkozni a Sixtus-kápolna egyik kápolnájába, hogy csendben elmélkedhessen a rábízott feladatról. Az első teljes napon általában misét tart a bíborosokkal, majd sorra veszi az első hivatalos találkozókat a Vatikánban: meglátogatja a Szent Péter bazilikát, találkozik a vatikáni vezetőkkel, és rövid időn belül megkezdi első szavaival formálni pápaságának irányvonalát. Az ünnepélyes beiktatása azonban csak néhány nappal később történik.

9. Mi a jelentősége a pápai gyűrűnek?

A pápa hivatalba lépésekor egy különleges gyűrűt kap, amelyet Péter gyűrűjének vagy halászgyűrűnek neveznek. Ez a gyűrű Szent Péterre, az első pápára utal, akit Jézus „emberhalász” apostolnak nevezett. A gyűrű az új pápa hivatalos pecsétje is egyben: korábban ezzel hitelesítették a fontos dokumentumokat. Ma már nem használják pecsételésre, de szimbolikusan továbbra is az apostoli hatalom és az egység jele. A pápa halála vagy lemondása után a gyűrűt megsemmisítik – hagyományosan kalapáccsal zúzzák össze –, ezzel is jelképezve pápai hatalmának végét.

10. Mit üzent első nyilvános beszédében Leó pápa?

Bár amerikai származású, első beszédét olaszul mondta el, és egy rövid spanyol betéttel köszöntötte perui közösségét. Az Egyesült Államokat nem említette, inkább a béke üzenetére helyezte a hangsúlyt: „La pace sia con tutti voi!” – Béke veletek!