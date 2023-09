Az amerikai székhelyű Institute for the Study of War (ISW) elemzése szerint amellett, hogy Oroszország nehezen tudja pótolni az alapvető készleteket, az is ismert, hogy a precíziós fegyverek készleteinek újjáépítése sem zökkenőmentes.

Andrij Juszov, az ukrán katonai hírszerzés képviselője szerdán elmondta, hogy Oroszország havonta csak tucatnyi kalibr cirkálórakétát és ennél is kevesebb Iszkander rakétát tud gyártani, ami nem teszi lehetővé, hogy Oroszország feltöltse a 2022 előtti készleteit – írja a Newsgeek.

Az értékelést négy hónappal az ukrán ellentámadás után adták ki. Annak ellenére, hogy Oroszország készletei lassan kifogynak, Moszkva továbbra is nagyszabású rakétacsapásokat mér Ukrajnára, január óta a leghalálosabbat helyi idő szerint szerda délután: az ukrajnai kelet-donyecki régió Kosztyantyinivka városának egyik forgalmas piaci utcájára mért csapás legalább 17 ember, köztük egy gyermek halálát okozta.

A múlt hónapban sajtóértesülések szerint egy nemrég gyártott, fel nem robbantott orosz rakéta, amelyet a kijevi erők júniusban találtak meg Ukrajna északi Szumi tartományában, azt jelzi, hogy Moszkva fejlett fegyverkészletei, köztük a precíziós irányítású rakéták és rakéták, fogyóban vannak.

A StateWatch nevű nem kormányzati ukrán szervezet és a Bloomberg által elemzett képek azt mutatták, hogy a rakétát mindössze hetekkel a kilövése előtt gyártották, ami szokatlan, mivel a rakétáknak általában több hónapos tesztelésre van szükségük, mielőtt a frontvonalon használhatók lesznek.

A nyilvános adatok szerint Oroszország a háború eddigi 18 hónapja során számos cirkálórakétát veszített el.