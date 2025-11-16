Roman Szvitan ukrán katonai szakértő megjegyezte, hogy meg kell semmisíteni Oroszország olaj- és energiaiparát, hiszen akkor az ország nagyjából egy évig tudja még fenntartani magát, utána megindul a hanyatlása – írja az ukrán 24 Kanal.

A háborúknak megvannak a maguk képletei, amelyek lehetővé teszik azok időtartamának előrejelzését. Ezek figyelembe veszik a felek erőinek és eszközeinek számát, a tartalékok felhalmozásának lehetőségét és az egyéb folyamatok sorrendjét

– mondta el a fegyveres erők tartalékos ezredese.



Véleménye szerint Ukrajna még három évig folytatni fogja a harci műveleteket. Hangsúlyozta, hogy a valódi háború akkor kezdődik, amikor távolsági fegyverekkel támadnak majd, amelyek eljutnak az ellenség hátországába.

Szvitan szerint az első két évben meg kell semmisíteni az agresszor ország olajiparát és energiaiparát, kezdve a finomítókkal, amellyel párhuzamosan a kohászatot is célba kell venni. Tehát mindazt, ami Oroszországnak pénzt hoz, és így a háború folytatására fordíthat.