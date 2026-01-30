Ausztriában népszavazást tartanak a katonai szolgálat időtartamának meghosszabbításáról, ennek eredménye a kormány és a politikai pártok számára kötelező érvényű lesz – jelentette be Christian Stocker szövetségi kancellár pénteken, az Osztrák Néppárt (ÖVP) újévi politikai nyitórendezvényén.

Egy szakértői bizottsága múlt héten tett javaslata alapján

az alapszolgálatot hat hónapról nyolc hónapra emelnék, emellett további két hónapra pedig kötelező tartalékosi kiképzést vezetnének be.

A bizottság elnöke, Erwin Hameseder a geopolitikai feszültségekre hivatkozva azt mondta: a tétlenség nem opció. A sorkötelezettség 18 éves kortól minden férfira vonatkozna, de alternatívaként polgári szolgálat is választható.

Az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) szerint a bizottság jelentését jelenleg elemzik, és csak ezután döntenek népszavazásról. A párt álláspontját Klaus Seltenheim szövetségi főtitkár is megerősítette, és hasonló üzenet érkezett Andreas Babler alkancellár környezetéből is. Ugyanakkor Max Lercher stájerországi SPÖ-elnök a Die Presse online kiadásának azt mondta: nem ellenzi a népszavazást, és a stájerországi SPÖ támogatja a bizottsági javaslatot is.

A NEOS szintén óvatosan nyilatkozott: Douglas Hoyos pártfőtitkár közleményben emlékeztetett arra, hogy a koalíció a jelentés kezelésére „parlamenti folyamatban” állapodott meg, és céljuk gyors egyezség a lakosság biztonsága érdekében.

Klaudia Tanner védelmi miniszter a népszavazás tervét „jónak és helyesnek” nevezte, mondván: a nagy jövőbeli kérdésekben a közvetlen demokratikus döntés megfelelő eszköz. Felidézte, hogy 2013-ban már tartottak népszavazást a sorkötelezettség és a polgári szolgálat fenntartásáról, illetve a hivatásos hadseregre való áttérésről.

Akkoriban 59,7 százalék támogatta a sorkatonaság megtartását, a részvétel 52,4 százalék volt.

Az APA hírügynökségnek adott interjúban a burgenlandi katonai parancsnok, Gernot Gasser dandártábornok a szolgálati idő meghosszabbítását sürgette. Szerinte a jelenlegi hathónapos modell – kötelező tartalékosi kiképzés nélkül – csak békeidőre alkalmas. Kötelező tartalékosképzés hiányában ugyanis mozgósítás esetén a hadseregnek további két hónapra lenne szüksége a bevethetőséghez, amit „elfogadhatatlannak” nevezett.

Ausztria nem NATO-tag, miközben védelmi szakértők szerint a hadsereg jelentős hiányosságokkal küzd. Az ország hivatásos haderőt és tartalékos egységeket tart fenn. Válság esetén mintegy 50 ezer katona mozgósítható, emlékeztettek.