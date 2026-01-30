A szeghalmi Felina fehérneműgyártó cég alkalmazottjai már hetek óta várják a fizetésüket. A tulajdonos korábban azt ígérte, hogy a hét végéig megoldják a bérezési problémákat. Van olyan dolgozó is állítólag, aki már két hónapja nem kapta meg a munkadíját, többen pedig megélhetési gondokkal küzdenek.

Az RTL Híradó nyomán az Index azt írja, a dolgozók többsége állásidőn van, amiért alapbér jár, az üzemben ugyanis nincs alapanyag. A cég vezetésétől eddig csak ígéretet kaptak a dolgozók.

Szeghalom polgármestere a csatornának azt nyilatkozta, hogy gyakran cserélődik a tulajdonosi kör a vállalatnál. Közölte, hogy igyekszik a városvezetés segíteni a bajba jutott alkalmazottaknak, azonban mivel nincs hivatalos értesítés, ezért nem tudnak sokat tenni.

A Felina 2023-ban 359 millió forint, egy évvel később pedig 610 millió forint veszteséget termelt. A vállalat ellen jelenleg is végrehajtás zajlik, ugyanakkor az RTL-nek azt mondták, hogy újra fizetőképeseket, így napokon belül ki tudják fizetni a dolgozókat. Az ügyben a Békés Vármegyei Kormányhivatal is eljárást indított.