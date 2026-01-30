Szombaton továbbra sem változik a benzin ára. Ugyanakkor a dízel nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal emelkedik – írja a holtankoljak.hu.
Pénteken, január 30-án az alábbi átlagárakkal találkozhatnak az autósok a kutakon:
