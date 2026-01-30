Európai szintű választottbírósági konferenciát rendeznek február 23–24-én Budapesten. A résztvevők a vitarendezés jövőjét meghatározó legfrissebb témákkal foglalkoznak, többek között az uniós jog és a választottbíráskodás közötti változó kapcsolattal, a sport-választottbíráskodással, a befektetési választottbíráskodással, a gyorsított eljárásokkal, a mesterséges intelligenciával és még sok mással.

Berzeviczi Attila, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) mellett működő Állandó Választottbíróság elnöke az Economxnek adott interjújában többek között arról is beszélt, hogy egy háromfokú állami bírósági eljárással szemben a választottbírósági eljárás időmegtakarítása gyakran években mérhető.

Tapasztalatai szerint a magyar vállalkozások mennyire tudatosak a választottbíráskodás lehetőségeivel kapcsolatban?

A tapasztalatok szerint a nagyobb vállalkozások tudatosabban keresik a választottbírósági utat és illesztik be szerződésükbe a választottbírósági klauzulákat.

Azon kell dolgoznunk, hogy a kis- és középvállalatok számára ismertebbek legyenek az általunk biztosított gyors, hatékony és költségkímélő jogvita rendezések, szinte automatikusan kerüljön eljárásunk kikötésre a honlapon található mintaklauzulák szerint.

Ez sokszor a jogi képviselőkön is múlik, ezért fontos, hogy a választottbíróság elérje őket, erre jó alakalom a februárban megrendezendő nagyszabású Budapest Arbitration Days, itt meg tudjuk mutatni mennyire kifinomult és nemzetközileg bevezetett vitarendezési módról van szó.

Miben tud a választottbíráskodás ma többet vagy mást nyújtani a hagyományos bírósági eljárásokhoz képest a vállalkozások számára?

Három szóban összefoglalható a válasz a kérdésre: gyorsaság, szakértelem és költségkímélés. A választottbírósági eljárás egyfokú a sok esetben háromfokú állami bírósági eljárással szemben, a megtakarítás gyakran években mérhető. Rendelkezésre áll egyszerűbb ügyekre gyorsított eljárás is, mely esetben az egyesbíró 90 napon belül hoz döntést.

A választottbírói listán a legtöbb ajánlott bírónk évtizedes gyakorlattal rendelkezik, és az adott jogvita eldöntéséhez szükséges szakismerettel, például építési jogban, ingatlanjogban, nemzetközi kereskedelmi jogban stb. Sok bíránk több száz ügyre terjedő tapasztalattal rendelkezik.

Az ügyeink jelentős része nemzetközi jellegű, a 2025. januári állami bírósági illetékváltozások után egyesbírós eljárásban már egyértelműen olcsóbbak is vagyunk, kisebb a díjunk, mint egy többfokú állami bírósági eljárás illetéke, de háromtagú tanács esetén is nagy ügyekben még felénk billen a mérleg nyelve a teljes költséghatékonyság mentén.

Berzeviczi Attila Kép: MKIK

Van olyan terület, ahol a választottbíráskodás kifejezetten gyorsabban vagy hatékonyabban működik, mint más jogi fórumok?

Szinte minden területen ez a helyzet, de kiemelném a vállalkozási, bérleti, pénzügyi, energia, ingatlan és adásvételi ügyeket. Ha egyszerűen az egyik fél nem fizet, gyorsan lemegy az eljárás, nehezebb húzni nálunk az időt. Minden félnek tudjuk szolgáltatásunkat ajánlani, de azoknak különösen, akik pénzt várnak, nemfizetésről tartanak vagy számukra fontos szolgáltatást, építést, áruszállítást időben és teljességben várnak el a másik féltől.

Hosszabb távon milyen stratégiai célokat fogalmazott meg az Állandó Választottbíróság?

Egyszerre nyitunk a magyar kis- és középvállalkozások felé, hiszen részükre fontos jogszolgáltatást nyújtunk, valamint a külföldi befektetők és partnerek felé, akik tekintélyes, jól megindokolt ítéleteket várnak több nyelven is, amelyek nemzetközileg is végrehajthatóak a New York-i Konvenció szerint. Külön célcsoport a Magyarországon építkező külföldi befektetők, vállalatok, a teljesség igénye nélkül kínai és német cégek, őket is igyekszünk meggyőzni, hogy minket válasszanak jogvita esetén. Eddigi tapasztalataink szerint nem eredménytelenek az ez irányú erőfeszítéseink.

Mi a várakozása a Budapesti Választottbírósági Napok kapcsán, mivel találkozhatnak itt majd a résztvevők, mi a jelentősége a rendezvénynek?

Ez az ország történetének legnagyobb szabású választottbírósági, angol nyelvű konferenciája lesz, de Európában is csak két-három mérhető hozzá.

Fontos kérdéseket vitatunk meg, téma lesz az európai jog és választottbíráskodás, az elektronikus ítéletek végrehajtása, az energiajog, az UNCITRAL aktuális tevékenysége, a Mintatörvény módosítása, a nemzetközi sportjog, a bizonyítás kérdései, a háborúk és szankciók jogi hatásai, a gyorsított eljárás és a kínai-magyar választottbírósági kapcsolatok is.

Minden nyitott szellemű jogász és üzletember érdeklődőt szeretettel várunk, remélem hasznos lesz számukra az itt megszerzett információ, amit üzleti tevékenységükben is ki tudnak aknázni.

Bővebb információk a Budapesti Választottbírósági Napokról a budarb.com oldalon.