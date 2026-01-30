Szerencsejátéktörténelmi pillanat az, hogy hosszú idő óta először osztja meg az Ötöslottó egyik nagynyertese sorsfordító történetét a nagyközönséggel. Aki a nyomdokaiba szeretne lépni, most könnyedén megteheti, ugyanis az Ötöslottó eheti várható főnyereménye 4 milliárd forint – írta a Szerencsejáték Zrt. közleményében.

Az ezredforduló óta egyre kevesebb telitalálatos vállalja, hogy történetét a nagyközönség elé tárja, ezúttal azonban az Ötöslottó egyik nagynyertese megosztotta a szelvényfeladás körülményeit, amelynek köszönhetően egy 2025-ös nyári számhúzást követően már milliárdosként ébredhetett.

A filmbeillő történet főszereplőjének az óriási szerencséhez mindössze egy szakadt papucs kellett.

A játékos a reggeli órákban indult útnak, amikor a papucsa váratlanul elszakadt, és ez a körülmény arra késztette, hogy újratervezze az addigi útvonalát, de a cipőboltok még nem voltak nyitva, a közeli lottózó viszont igen, ezért úgy döntött, a várakozás perceiben szerencsét próbál. Kitöltött egy Ötöslottó szelvényt, melyen a 2, 17, 27, 29, valamint az 55-ös számokat ikszelte be, majd megvásárolta új papucsát. A szerencsés a következő sorsolás alkalmával 4 077 794 905 forintot nyert.

A Szerencsejáték Zrt. a nyertes történetét anonim módon már meg is filmesítette, az erről szóló videót itt lehet megtekinteni.

Most azonban bárki könnyedén a nyertes nyomdokaiba léphet, ugyanis