Tavaly decemberben 131 081 magyar dolgozott foglalkoztatotti jogviszonyban Ausztriában, szemben a novemberi 125 240 fővel, ami 4,6 százalékos növekedést jelent az osztrák munkaügyi minisztérium (AMS) adatai szerint. A magyar munkavállalás mindig szezonalitást mutat: a nyári kiránduló- és a téli síszezon a fő mozgatórugók.

A minisztérium az eltérő jogi formában dolgozókat is nyilvántartja: szabadúszóként 179-en, részmunkaidőben 7 322-en, részmunkaidőben szabadúszó szerződéssel 298-an, önfoglalkoztatóként pedig 9 940-en dolgoztak decemberben. Az összes foglalkoztatási formát figyelembe véve

az osztrákoknál dolgozó magyarok teljes száma 2025 decemberére megközelítette a 150 ezret.

Az adatokat ismertető Privátbankár azt írta, hogy éves szinten is növekedés figyelhető meg: 2025-ben havonta átlagosan több mint 129 ezer magyar dolgozott foglalkoztatotti jogviszonyban, ami tíz év alatt több mint 66 százalékos emelkedést jelent. A trend azt mutatja, hogy a kivándorlás nem csökkent, és egyre többen keresnek munkát a szomszédos országban.

A decemberi adatok szerint a magyarok az osztrák munkaerőpiacon a foglalkoztatotti jogviszonyt vizsgálva második legnagyobb csoportot alkották: Németországból 139 080 fő, Romániából 74 400 ember dolgozott az országban. Novemberhez képest a német és magyar adat felfelé tartott, míg más jelentős küldőországoknál visszaesés volt megfigyelhető, részben az építőipari és szezonális munkák miatt.

A cikkből kiderül az is, hogy szezon kezdetével több nyitott álláslehetőség várja a magyar munkavállalókat, például szobalány, csecsemőgondozó, mosogató vagy recepciós pozíciókban.