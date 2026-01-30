Mi a Hungarian Sales Summit koncepciója?

Végvári Tibor: Szerettünk volna egy dedikált rendezvényt az értékesítőknek, mert nincsen. Ma az értékesítő szitokszó Magyarországon. Egy felmérés szerint három szó jut eszükbe az embereknek az értékesítőről: rámenős, idegesítő, hazudik. Miközben nincs olyan vállalat, amelyik nem akarna eladni valamit a nap végén, ennek ellenére ez egy olyan szakma, aminek rossz a megítélése. A probléma gyökere az edukáció hiánya: nincs olyan sztenderdizált oktatás, amellyel egy értékesítő olyan tudást tud felhalmozni, ami által a szakma reputációja is javulni tud.

Ádám István: Valóban nincs oktatási rendszere az értékesítésnek. Sok esetben nem tudatos szakmai kiválasztás eredménye, hanem személyiségjegyek vagy az élet véletlenszerűsége viszi az embereket értékesítési pozícióba.

Miért alakult ki ez a rossz percepció erről az egyébként igen fontos szakmáról?

V. T.: Vegyük például a biztosítási ügynököket, akiknek a közvélekedésben nem túl kedvező a megítélése, miközben alig van olyan magyar ember, akinek ne lenne legalább egy biztosítása. Ugyanez a társadalmi probléma jelentkezik a többi szegmensben is. A Hungarian Sales Summit legfontosabb missziója az edukáció, az ország legjobb trénereit hívjuk el a rendezvényre, hogy olyan tudást osszanak meg, ami által a szakma fejlődik. A másodlagos célunk az, hogy egy olyan közösséget alakítsunk ki ebben a szegmensben, ahol megbecsülésre lelnek a tagok.

Á. I.: A legtöbb szakmának van szakszervezeti képviselete, ami támogatná ezt a szakmát, de az értékesítésnek nincsen. A rosszul kialakított jutalékos rendszer szintén az egyik fő oka annak, hogy az értékesítők sokszor rámenősebbek a kelleténél, hiszen minél többet szeretnének eladni. Ez rövid távú gondolkodást eredményez ebben a pozícióban, miközben a hosszú távú együttműködés lenne a valódi cél.

Milyen irányban kell fejlődnie a szakmának és a képviselőinek?

V. T.: Nem attól jó egy értékesítő, hogy óriási dumája van, hanem ha tud kapcsolódni és jó kérdéseket feltenni. Ahhoz, hogy valaki erre képes legyen, tanulnia kell. Mi ebben próbálunk segíteni, egy olyan új látásmódot szeretnénk mutatni, amit nemcsak mi képviselünk, hanem a szakmai legjobbjai is. Jön egy olyan nemzetközi előadó is a konferenciára Amerikából, aki egy teljesen más mindsetet mutat majd be.

Végvári Tibor Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Hogy látjátok, a nagyvállalatokon belül milyen az értékesítő kollégák megítélése?

Á. I.: Az én tapasztalataim alapján nem olyan megbecsültek cégen belül sem az értékesítő kollégák. Mindenki azt hiszi, hogy ért a sales-hez, az értékesítők mindig számon vannak kérve, hiszen nekik kell a legkomolyabban teljesíteni. A sales indítja el azt a bevételi láncot, amiből egy cég fejleszteni, befektetni és hosszú távon működni tud.

A Hungarian Sales Summiton is választ kapunk majd erre, de önöknek is szegezem a kérdést: milyen egy jó értékesítő?

Á. I.: Felkészültnek kell lennie, nemcsak a termékből, az iparágból, hanem az ügyfél üzleti kontextusából is. Egy jó értékesítő nemcsak igényeket tár fel, hanem segít strukturálni az ügyfél döntését. Tudnia kell kapcsolódni, mert az értékesítési folyamat élménye meghatározza, lesz-e hosszú távú együttműködés. Agilisnek, proaktívnak kell lennie, nem szimpla végrehajtónak, csak így tud az üzleti sikernek aktív részesévé válni.



V. T.: Nem elég felkészültnek lenni, tudni kell a termékben gondolkodni. Meg kell érteni, tudni kell, milyen vágyat vagy problémát elégít ki a termék, addig nem tudja megfelelően eladni. A kkv szektorban a legjobb értékesítő általában a tulajdonos, mert ő tökéletesen tudja, mire jó az adott termék vagy szolgáltatás, hiszen ő álmodta meg. Amíg egy értékesítő nem jut el erre a szintre, nem tud benne gondolkodni.

Évszázadokkal ezelőtt is voltak már piaci kofák, akik értékesítők voltak, 2026-ban pedig már itt van az AI influenszerek időszaka. Merre halad ez a szakma?

Á. I.: Termékspecifikus kérdés ez, mert bizonyos nagy értékű döntéseknél továbbra is kulcsszerepe lesz az emberi bizalomnak és a személyes megerősítésnek, még akkor is, ha a folyamat nagy része digitalizálva lesz. Kell a bizalom, hogy egymás szemébe nézzünk, és az embernek legyen valamilyen biztonságérzete.

Ádám István Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

V. T.: A mesterséges intelligencia egy kettős dolog. Egyrészt iszonyatosan nagy áldás, olyan háttértámogatást tud adni egy értékesítőnek, amivel fel tud zárkózni ebben az őrült versenyben. Az AI már olyan kontentet tud kreálni, ami segít a márkaépítésben. De mindenki fél ettől, az AI egyben szitokszó is, mert tartanak attól, hogy elveszi a munkát. A személyes kapcsolódást azonban nem fogjuk tudni soha elhanyagolni, plusz egy jó értékesítő tapasztalatát kiegészíti a mesterséges intelligencia, de nem veszi át. Uralni kell tudni az AI-t. Sok szakma van veszélyeztetve ezáltal, de a szakemberek egyedi látásmódja, tapasztalata elhanyagolhatatlan.

A Hungarian Sales Summiton is nagyon erős pillérünk lesz az emberi kapcsolódás. Sok konferencián nem lehet találkozni a szakemberekkel, csak meghallgatni őket. Mi nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ők részesei legyenek a szimbiózisnak, több lehetőség lesz a kapcsolódásra.

Milyen választ ad a rendezvény arra, hogy az értékesítők alulreprezentáltak a legtöbb szakmai rendezvényen?

Á. I.: Az értékesítőkön mindig van egy nyomás van, tervet kell teljesíteni, ami sosem könnyű, és ezért nekik kevesebb idejük van szakmai rendezvényeken részt venni. A Hungarian Sales Summiton pedig pont a tudásmegosztás lesz a fókuszban, amitől senkinek sem kell félnie.

V. T.: Ez a szakma pont ezért nem tud fejlődni, mert mindenki retteg attól, hogy a saját tudásának megosztásával gyengül a piaci pozíciója, pedig nem. Marketingfesztiválokon mindenki készséggel adja át a tapasztalatát, addig az értékesítők ülnek az általuk felhalmozott tudáson. A missziónk egy olyan közösség megteremtése, amelyben mindennapi problémákról tudunk beszélni, új szemléletek behozásával segítsünk enyhíteni a kollégákra nehezedő nyomást. Ez egy kétirányú utca, nagyon fontos a kölcsönösség. Jelenleg azt látjuk, hogy ebben van egy gát, amit fel fogunk törni. A szakmai reputáció remélhetőleg át fog alakulni, és az értékesítőkre mindenki szakértőként fog tekinteni.

Ki a célcsoport a Hungarian Sales Summiton?

V. T.: A konferencia vendégeinek összetétele nagyon izgalmas! Három szegmensből jönnek vállalkozók vagy cégvezetők. Érkeznek a multinacionális cégektől, ahol megvan a tudásszomj, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy képbe legyenek a trendekkel, és elhozzák a saját csapatukat is. A második halmaz a kis- és középvállalkozások, ahol ez egy akut probléma, a cégvezető a folyamatosan értékesít. A harmadik pedig a specifikus szegmensek, akik önálló entitásként működnek, mint a pénzügyi értékesítők vagy az ingatlanosok. Összességében nagyon sok döntéshozó lesz ott, a szállodaipartól kezdve az autóiparon át az FMCG-ig minden szektor képviseli magát a rendezvényen.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Milyen szempontrendszer alapján választjátok ki az előadókat?

Á. I.: Egyrészt a saját kapcsolati tőkénkből, másrészt ajánlások alapján igyekszünk úgy összeállítani a programot, hogy minél színesebb és izgalmasabb legyen.

V. T.: Az első, 2024-es Hungarian Sales Summitot gyakorlatilag egyedül szerveztem meg, azon 400 vendég volt. Tavaly ősszel Isuval leültünk kávézni, és összeraktunk egy koncepciót, hogyan lehetne szórakoztatva edukálni, és ennek az egyik állomása a Sales Summit. Közben ott volt mellettünk Zsédely Krisztián, a Profession.hu leköszönő értékesítési igazgatója, aki februártól csatlakozik hozzánk. Három különböző világ vagyunk, egy nagyon erős csapat állt össze, ebből adódóan nagyon kerek lett a Hungarian Sales Summit. Kreatív, impulzív stratégiával dolgozunk, élményeket akarunk adni, és lehetőségeket akarunk adni azoknak a cégeknek is, amelyek egyedi innovációval rendelkeznek.

Mitől lesz szórakoztató a rendezvény?

V. T.: A legvonzóbb faktor, hogy ez egy iszonyatosan közvetlen konferencia. Nincsen megközelíthetetlen magaslatokban ülő ember, elefántcsonttornyok, teret és időt adunk arra, hogy találkozni lehessen az előadókkal. Nem programokban, sokkal inkább élményekben gondolkodunk, azt szeretnénk, ha mindenki úgy menne haza, hogy később örömmel gondol vissza az itt eltöltött napra. Élő Sales Minds talk show is lesz a konferencián, amivel más rendezvényeken még nem találkoztam, pedig az egyik legszórakoztatóbb része lesz az eseménynek.

Á. I.: Lesz egy külön workshopterem, ahol több cégnek lehetőséget teremtünk arra, hogy vezetett programot tartson. Több olyan programelemmel készülünk, ami nem engedi, hogy leüljön a lelkesedés, lesz irányított networking is. Kialakítunk egy VIP lounge részt, ahol elegáns környezetben lehet kapcsolatot építeni majd.

Különböző jegytípusok vannak a Hungarian Sales Summitra, mi a különbség ezek között?

V. T.: Három jegytípust vezettünk be a korábbi kettő helyett. Az egész napos sétálójeggyel látogathatóak a programok, az összes előadás megtekinthető. Ez egy alapjegy, azoknak ajánlom, akik a saját csapatukat szeretnék elhozni és tanulni szeretnének. Van egy VIP networking belépő, ami az elkülönített networkingre részre való belépésre jogosít, ez lehetőséget teremt a kapcsolódásra, találkozásokra. Idén bevezettük a délutáni sétálójegyet, ha esetleg valaki nem tud egész nap ott lenni, mert délelőtt dolgoznia kell, az be tud jönni a délutáni (13 órától) exkluzív programokra.