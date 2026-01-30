Meredek növekedés, majd hirtelen visszaesés. Két évnyi pangás után a pénzügyi technológiai szektorba – és a tágabb értelemben vett iparágba – érkező befektetések végre visszatértek korábbi lendületükhöz. Biztonságosabbak, nagyobb volumenűek és agresszívebbek, mint valaha: az egész pénzügyi eszközpiacot átalakító, forradalmi megoldásokba irányuló új befektetések hivatalosan is egy új FinTech-korszak kezdetét jelzik – áll a Money Motion közleményében.

Kifejtették: 2025 után három dolog teljesen világos.

Az eszközök tokenizációja többé nem kísérlet, hanem reális befektetési forma, hihetetlen példákkal világszerte, a részvények és adósságok tokenizálásától kezdve az ingatlanokon át egészen a borig.

A mesterséges intelligencia többé nem pusztán kiegészítő elem vagy „szép masni” a jól működő termékeken. Stratégiai gerincévé vált a technológiai megoldások fejlesztésének új hullámában, mind a meglévő, mind az iparágban még csak előre jelzett kihívások esetében. A FinTech ma már nem létezik mesterséges intelligencia nélkül.

A bankolás és fizetés ma már egyszerűbb, mint valaha. A beágyazott pénzügyeknek köszönhetően a vásárlás szinte észrevétlenül zajlik a kedvenc alkalmazásainkban, míg a nyílt bankolás lehetővé teszi, hogy pénzügyeinket rugalmasan, a hagyományos banki felületektől függetlenül intézzük.

Mindezekről a Közép- és Kelet-Európa legnagyobb FinTech eseményén, a negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Money Motion konferencián hallhatunk első kézből, amely több mint 700 piaci szereplőt vonz a világ minden kontinenséről.

A Money Motion 2026-ot március 11-12-én rendezik meg a Zagreb Fair területén, öt izgalmas színpadon és két pavilonban olyan támogatókkal, mint a Mastercard, a Robotiq.ai, az NLB, a Nexi, a Croatia osiguranje, a LAQO, az Erste banka, az Erste Card Club, a KeksPay és a Raiffeisen Bank.

A szervezők több mint 3000 látogatót és száz nemzetközi előadót várnak.

Köztük lesz Sabrina Tharani, a Mastercard szenior alelnöke, aki a globális FinTech programokat és startup-partnerségeket vezeti; Frank Schwab elismert német FinTech szakértő, vállalkozó és innovátor, a FinTech Forum Frankfurt társalapítója; valamint Faustine Fleuret, a pénzügyi piacok szabályozásának és a digitális eszközöknek meghatározó francia szakértője, a Morpho DeFi vállalat kommunikációs igazgatója. A nemzetközi névsorhoz magyar oldalról csatlakozik Gauder Milán, a digitális fizetések globálisan elismert szakértője, a Mastercard egykori alelnöke, valamint Biás Csongor, a közép-kelet-európai befektetési és startup ökoszisztéma meghatározó szereplője, a Startup Hungary ügyvezető igazgatója.

Rajtuk kívül három további nagy név érkezését is bejelentették már, Európa északnyugati partjaitól egészen Délkelet-Ázsiáig: a digitális valuták, a fizetési innovációk és a pénzügyi szolgáltatások jövőjének világszerte elismert szakértője, számos meghatározó iparági könyv szerzője, David Birch is érkezik a Money Motion nagyszínpadára. Birch a digitális valuták és a mobiltechnológiák pénzügyi szolgáltatásokra gyakorolt hatásának egyik korai és meghatározó elemzője. Az elmúlt években rendszeresen dolgozott tanácsadóként jegybankok és multinacionális vállalatok számára, különösen a CBDC-k (Central Bank Digital Currency - jegybanki digitális pénz) és a digitális fizetések fejlesztésével kapcsolatban. Elemzései és előrejelzései kiemelkedő hatással vannak az iparági döntéshozókra.

Két ázsiai FinTech-unicorn, a Lazada és az Ascend skálázása után Dean Krstevski Bangkokból Jakartába költözött, és az elmúlt nyolc évben Indonézia legnépszerűbb digitális pénztárcáját, a DANA-t építette fel. A fejlődő piacon a DANA valódi áttörést ért el pénzügyi szuperappként: a felhasználók számára egyszerűbbé tette az eszközök kezelését és a mindennapi fizetéseket, a közüzemi számláktól az online és offline vásárlásokig.

Negyedik egymást követő évben tér vissza a Money Motion színpadára az elmaradhatatlan Panagiotis Kriaris, Európa egyik legelismertebb digitális fizetési és iparági digitális transzformációs szakértője. Jelenleg az Unzer, vezető európai FinTech szolgáltató kereskedelmi igazgatója és üzletfejlesztési vezetője. Karrierje során számos stratégiai jelentőségű projektet irányított, többek között digitális pénztárcák fejlesztését, valamint új technológiák – elsősorban a mesterséges intelligencia és a blokklánc – integrációját a pénzügyi folyamatokba.

A tavalyi, kiskereskedelmi fókusz és az idei, mesterséges intelligenciára helyezett hangsúly után a Money Motion szervezői a következő hetekben további, az iparág legnagyobb nevei közül is bemutatnak majd néhányat.

Fontos újdonság, hogy idén a Money Motion startup verseny – amely értékes díjakkal jutalmazza a három legjobb csapatot – nemcsak FinTech-, hanem mesterséges intelligenciával foglalkozó megoldások jelentkezését is várja. A jelentkezés ezen a héten hivatalosan is megnyílt, a legjobbak pedig összesen több mint 50 000 euró értékű díjazáson osztozhatnak. A hazai FinTech szcéna erejét mutatja, hogy a Money Motion tavalyi startup pitch versenyét a magyar FraudShield nyerte el.