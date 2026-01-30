Az olimpiai játékoknak szentelik a szombaton kezdődő velencei karnevált, amelyre több mint két hét alatt egymillió látogatót várnak, a belépés április 3-ig ingyenes. Tavaly kiderült, hogy eurómilliókat nyert Velence a napijeggyel, ömlöttek a turisták a városkába, 54 fizetős nap alatt 720 ezer látogató volt, így 5,4 millió euró gyűlt össze a turisták belépőjegyeiből. Ez szinte a duplája volt az előző évinek, erről többet itt olvashat.
Spanyol, olasz és portugál turistaparadicsomok lakói azonban tüntettek tavaly nyáron a turistainvázió ellen. Barcelonában, Mallorca szigetén, Lisszabonban és Velencében is ezrek vonultak az utcára érdekeik védelmében - számolt be akkor az AP hírügynökség. Később a velenceiek elüldözték Jeff Bezost is, aki háromnapos lagzit akart tartani a város közepén. A helyiek a beígért kárpótlás ellenére sem kívánták a hátuk közepére a ceremóniát, írtuk meg.
Mindenesetre a karnevál ellen még nem léptek fel, pedig tavaly a több mint kéthetes karnevál napjaiban egymillió látogató érkezett Velencébe.
Növelték a velencei utcákon szolgálatot teljesítő rendőrök és biztonságiak számát. Szükség esetén a város bizonyos pontjain fémdetektoros ellenőrzést tarthatnak, a szúró- és vágóeszközöket elkobozzák. A belvárosban vörös zónákat jelölnek ki, amelyek kiemelt biztonsági térségeknek számítanak.
Külön figyelmet fordítanak a tömegben megbújó zsebtolvajok kiszűrésére - hangoztatta Luigi Brugnaro polgármester. Darco Pellos prefektus hozzátette, hogy nemcsak a tereket és utcákat felügyelik, hanem a bálokat vendégül látó palotákat, a színházakat, koncerttermeket és minden más szórakozóhelyet is.
A január 31-től február 17-ig tartó karnevál az Olympus - A játék eredete címet kapta, amely a Milánóban és Cortinában február 6-án kezdődő téli olimpiai játékokhoz kötődik. A karneváli programot bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a velencei farsangi mulatságoknak kezdettől szerves részét képezte a sport, a versengés mutatványosok és akrobaták, lovagok és szolgák között.
Páncélosok, tiltakozások, titkosszolgálatok – forrong Milánó az olimpia előttTöbb ezer olasz biztonsági ember mellett külföldi szolgálatok is ellepik a milánói utcákat a téli olimpia idejére. Az amerikai ICE ügynökei is megjelennek, ami a minneapolisi lövöldözések fényében komoly tiltakozást váltott ki az olaszok körében. Erről itt olvashat többet >>>
