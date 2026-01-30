Naponta több visszajelzést kap Vitézy Dávid, hogy a Bubi használhatatlanná vált, nincsenek működő biciklik, az állomások pedig üresek. A Podmaniczky Mozgalom vezetője Facebook-posztjában azt írja, ebben a helyzetben inkorrektnek tartja, hogy a BKK pénzért bérleteket árul. Azt javasolja, hogy a szolgáltatás minőségére tekintettel a december utáni átmeneti időszakra eladott bérletek árát a BKK térítse vissza. Ezt ma hivatalosan is megküldi a főpolgármesternek és a BKK vezetőinek.

Vitézy Dávid emlékeztet, hogy a Bubi korábbi szerződése decemberben lejárt, az új szolgáltató idén nyárig nem áll be, mivel még a korábbi BKK-vezetés az előző ciklusban Draskovics Tibor és Walter Katalin vezetésével késve írta ki a közbeszerzést.

„A BKK megpróbálta életben tartani a rendszert, de láthatóan az eddigi, a jövőbeni megbízását elvesztő, levonuló szolgáltató már magasról tesz a rendszer működtetésére” – fogalmazott.