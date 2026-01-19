Ausztriában az éves bruttó átlagfizetések jócskán meghaladják a magyarországit. Kiderül, mely területeken és mely cégeknél keresnek a legjobban az osztrákok – olvasható a VG.hu cikkében.

A Kanunu friss felmérése szerint 2025-ben az átlag bruttó kereset 51 185 volt, ez körülbelül 19,7 millió forintos éves, illetve 1,65 millió forintos havi bruttó fizetést jelent.

A szomszéd országban is markáns különbség tapasztalható a nemek között:

a férfiak átlagosan 54 424 eurót,

míg a a nők átlagosan 45 699 eurót keresnek.

Ez 9 ezer eurós különbséget jelent.

A pályakezdők 43 456, a 6-10 év tapasztalattal rendelkezők 54 812, a tapasztalt vezetők pedig 60 310 eurót vihetnek haza.

A felmérés szerint az osztrák dolgozók 60 százaléka elégedett a bérezésével.

A legjobban fizető szakmák Ausztriában:

Orvos: 95 224 euró Szoftverfejlesztő: 82 561 euró Menedzser: 77 024 euró Termékfejlesztő: 73 965 euró Kay account menedzser: 73 634

A legjobban fizető szektorok Ausztriában:

IT: 62 673 euró Bankszektor: 58 660 euró Energetika: 58 231 euró Kutatás-fejlesztés: 57 695 euró Gépgyártás: 56 699 euró

A legmagasabb átlagfizetést adó cégek Ausztriában:

Uniqua Biztosító: 67 518 euró Erste Bank: 62 954 euró Telekom Austria: 62 898 euró Strabag: 62 324 euró Siemens Österreich: 61 703 euró