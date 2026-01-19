Ausztriában az éves bruttó átlagfizetések jócskán meghaladják a magyarországit. Kiderül, mely területeken és mely cégeknél keresnek a legjobban az osztrákok – olvasható a VG.hu cikkében.
A Kanunu friss felmérése szerint 2025-ben az átlag bruttó kereset 51 185 volt, ez körülbelül 19,7 millió forintos éves, illetve 1,65 millió forintos havi bruttó fizetést jelent.
A szomszéd országban is markáns különbség tapasztalható a nemek között:
- a férfiak átlagosan 54 424 eurót,
- míg a a nők átlagosan 45 699 eurót keresnek.
Ez 9 ezer eurós különbséget jelent.
A pályakezdők 43 456, a 6-10 év tapasztalattal rendelkezők 54 812, a tapasztalt vezetők pedig 60 310 eurót vihetnek haza.
A felmérés szerint az osztrák dolgozók 60 százaléka elégedett a bérezésével.
A legjobban fizető szakmák Ausztriában:
- Orvos: 95 224 euró
- Szoftverfejlesztő: 82 561 euró
- Menedzser: 77 024 euró
- Termékfejlesztő: 73 965 euró
- Kay account menedzser: 73 634
A legjobban fizető szektorok Ausztriában:
- IT: 62 673 euró
- Bankszektor: 58 660 euró
- Energetika: 58 231 euró
- Kutatás-fejlesztés: 57 695 euró
- Gépgyártás: 56 699 euró
A legmagasabb átlagfizetést adó cégek Ausztriában:
- Uniqua Biztosító: 67 518 euró
- Erste Bank: 62 954 euró
- Telekom Austria: 62 898 euró
- Strabag: 62 324 euró
- Siemens Österreich: 61 703 euró
Ausztria támad: hatalmas elszántsággal csábítják át ezeket a szakembereketAz újévi tervezéskor sokakban felmerülhet a munkahelyváltás gondolata, akik egzisztenciális okokból vagy kalandvágyból akár a külföldre költözést vagy ingázást is bevállalnák. A magyar kivándorlók körében töretlenül népszerű, szomszédos Ausztriában az egészségügyi dolgozók és a szakácsok mellett idén az IT-szakembereket is megújult stratégiával toborozzák. Bővebben >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!