Ausztriában az éves bruttó átlagfizetések jócskán meghaladják a magyarországit. Kiderül, mely területeken és mely cégeknél keresnek a legjobban az osztrákok – olvasható a VG.hu cikkében.

A Kanunu friss felmérése szerint 2025-ben az átlag bruttó kereset 51 185 volt, ez körülbelül 19,7 millió forintos éves, illetve 1,65 millió forintos havi bruttó fizetést jelent.

A szomszéd országban is markáns különbség tapasztalható a nemek között: 

  • a férfiak átlagosan 54 424 eurót,
  • míg a a nők átlagosan 45 699 eurót keresnek.

Ez 9 ezer eurós különbséget jelent.

A pályakezdők 43 456, a 6-10 év tapasztalattal rendelkezők 54 812, a tapasztalt vezetők pedig 60 310 eurót vihetnek haza.

A felmérés szerint az osztrák dolgozók 60 százaléka elégedett a bérezésével.

A legjobban fizető szakmák Ausztriában:

  1. Orvos: 95 224 euró
  2. Szoftverfejlesztő: 82 561 euró
  3. Menedzser: 77 024 euró
  4. Termékfejlesztő: 73 965 euró
  5. Kay account menedzser: 73 634

A legjobban fizető szektorok Ausztriában:

  1. IT: 62 673 euró
  2. Bankszektor: 58 660 euró
  3. Energetika: 58 231 euró
  4. Kutatás-fejlesztés: 57 695 euró
  5. Gépgyártás: 56 699 euró

A legmagasabb átlagfizetést adó cégek Ausztriában:

  1. Uniqua Biztosító: 67 518 euró
  2. Erste Bank: 62 954 euró
  3. Telekom Austria: 62 898 euró
  4. Strabag: 62 324 euró
  5. Siemens Österreich: 61 703 euró

Ausztria támad: hatalmas elszántsággal csábítják át ezeket a szakembereket

Az újévi tervezéskor sokakban felmerülhet a munkahelyváltás gondolata, akik egzisztenciális okokból vagy kalandvágyból akár a külföldre költözést vagy ingázást is bevállalnák. A magyar kivándorlók körében töretlenül népszerű, szomszédos Ausztriában az egészségügyi dolgozók és a szakácsok mellett idén az IT-szakembereket is megújult stratégiával toborozzák. Bővebben >>>