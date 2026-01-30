A kézbesítés módjától függ, hogy a nyugdíjasok februárban egyben vagy két részletben kapják meg a 13. és 14. havi ellátást. Akik postai kézbesítéssel kapják a nyugdíjukat, mindkettőt egyszerre vehetik fel, míg a bankszámlára utalt összegek két egymást követő napon érkeznek.

A Magyar Államkincstár szerint a bankszámlások esetében február 12-én érkezik a rendes havi nyugdíj a januártól 3,6 százalékkal emelt összeggel, február 13-án pedig a 13. havi nyugdíj és a 14. havi ellátás első részlete. A posta előre meghatározott menetrend szerint kézbesíti a teljes összeget egyszerre, legkésőbb a nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon, hívta fel a figyelmet a 24.hu.

A 13. és 14. havi ellátást csak azok kaphatják meg, akik tavaly is kaptak nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást, és februárban is jogosultak rá. Akik idén nyugdíjaztak, vagy januárban elhunytak, nem kapják meg a kiegészítést.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a január 15-i Kormányinfón jelentette be, hogy a két napos utalás csak technikai okokból szükséges, mert a bankszövetség szerint egy napon nem lehet biztonságosan teljesíteni a tömeges tranzakciókat, hozzátette: háromszor 2,4 millió tranzakcióról van szó, ezért osztják a kifizetést két egymást követő napra.