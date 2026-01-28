Az Amazon vezérigazgatója, Andy Jassy szerint a tavalyi vámok hatása most kezd bekúszni egyes termékek áraiba, és emiatt kevesebb lett a megrendelésük. A techóriás ma bejelentette, hogy mintegy 16 000 alkalmazott elbocsátását tervezi a három hónap alatt végrehajtandó második körben, emellett bővíti a mesterséges intelligencia bevezetését. Ezzel pedig a bürokrácia csökkentésével kívánja megerősíteni üzletágát – írta a Reuters.

„A ma végrehajtott létszámcsökkentések körülbelül 16 000 Amazon-szerte dolgozó munkakört érintenek, és továbbra is keményen dolgozunk azon, hogy támogassuk mindazokat, akiknek a munkakörét ez érinti” – írta Beth Galetti, alelnök a munkatársaknak küldött e-mailben.

A Reuters először a múlt héten számolt be arról, hogy az Amazon a létszámleépítések második körét tervezi mintegy 30 000 vállalati pozíció megszüntetését célzó szélesebb körű cél részeként, a leépítések várhatóan az Amazon Web Services, a kiskereskedelmi, a Prime Video és a HR osztályok dolgozóit érintik.

A 30 000 munkahely együttesen az Amazon 1,58 millió alkalmazottjának kis részét, de a vállalati munkaerő közel 10 százalékát képviselné. Az Amazon alkalmazottainak többsége teljesítési központokban és raktárakban dolgozik.