Az Index birtokába jutott az az ukrán nyelvű levél, amiben több magyar hajdú-bihari iskolát megfenyegettek. A levelet egy magát ukrán katonának kiadó személy írta – teszi hozzá a lap. Az e-mailben az áll, hogy körülbelül 500 robbanószerkezetet helyeztek el. Ukrajnában több mint 2000 hasonló bejelentés érkezett.

Az ukrán nyelvű levélben a férfi többször is felhívta a figyelmet arra, hogy levelének tárgyát komolyan kell venni, azt is közölte, miután a fegyveres erőknél robbanóanyagokkal dolgozott, súlyos sérülést szenvedett, mégsem tudja a családját eltartani.

„Az épületükben eszköz van elhelyezve, meneküljenek, nem akarom, hogy civilek sérüljenek meg” – írta az állítólagos katona, aki tételesen felsorolta a címeket.

„Én és a társaim 2026. 01. 10-től kezdődően közigazgatási épületekben, iskolákban, óvodákban és tömeges gyülekezőhelyeken körülbelül 500 robbanószerkezetet helyeztünk el. 2026. 01. 30–31. között különböző időpontokban a bombák időzítői aktiválódnak, és 15 percük marad elhagyni az épületet, különben meghalnak, és civil áldozatok lesznek.”

Hozzátette, „más címeket is aláaknáztunk, a bombák speciális konténerben vannak, szolgálati kutyákkal nem észlelhetők, a keresés értelmetlen, 10 éves tapasztalattal rendelkező robbantó vagyok, nagyon jól ismerem a szakmámat. Továbbá több céget és egy hotelt is aláaknáztunk, amelyek a ZSU katonáitól lopnak pénzt.”

Nyomatékul csatolta a robbanószerkezet fotóját, amelyet elhelyezett.

Péntek reggel bombariadó volt több Hajdú-Bihar vármegyei iskolában. Az érintett intézményeket kiürítették. A rendőrség közleménye szerint „valószínűleg” egy helyről származnak az oktatási intézményeknek küldött elektronikus levelek.

A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, az épületeket átvizsgálják, idáig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

Közben több mint 2000 fenyegetést rögzítettek Ukrajnában

A Kárpátalja Ma című lap azt írta, az ukrán hatóságok közleménye szerint önkormányzatok, oktatási intézmények, vállalatok, bankok, szórakozóhelyek és egyéb létesítmények e-mail-címeire érkeztek fenyegetések.

Az érintett régiók között szerepel Kárpátalja, valamint Vinnicja, Voliny, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Zaporizzsja, Ivano-Frankivszk, Kijev megye és Kijev városa, Lemberg, Mikolajiv, Odessza, Poltava, Rivne, Szumi, Ternopil, Harkiv, Hmelnickij, Cserkaszi, Csernivci és Csernyihiv megye is.

A hatóságok eddig a bejelentések mintegy 30 százalékát ellenőrizték, ezekben az esetekben a bombafenyegetések hamisnak bizonyultak. A többi átvizsgálása zajlik.