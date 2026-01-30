Donald Trump elnök a Truth Social platformján közzétett bejegyzése szerint Kevin Warsht jelöli a Federal Reserve következő elnökének.

Régóta ismerem Kevint, és kétség sem férhet hozzá, hogy az egyik NAGY Fed-elnökként, talán a legjobbként fog távozni

– írta Trump.

Warsh 2006 és 2011 között az amerikai jegybank kormányzótanácsának tagja volt, és korábban Trump gazdaságpolitikai tanácsadójaként is tevékenykedett. Jerome Powell elnöki mandátuma májusban jár le.

Amennyiben a Szenátus megerősíti, a Fed új elnöke egy olyan időszakban veszi át az amerikai monetáris politika irányítását, amikor sok közgazdász és befektető úgy látja, hogy a választott tisztségviselőkkel szembeni hagyományos elszigeteltség veszélyben van a Fehér Ház részéről.

Warsh 2025-ben Trump elnök mellé állt, nyilvánosan az alacsonyabb kamatlábak mellett érvelt, ellentmondva régóta fennálló "héja" hírnevének. A Fednél töltött ideje alatt Warsh következetesen fellépett az infláció letöréséért, és gyakran támogatta a magasabb kamatlábakat. Tavaly azonban Trump azon nézetét visszhangozta, hogy a kamatlábak jelentősen alacsonyabbak lehetnének.

Warsh kiválasztása egyébként nem garantálja a Fed politikájának megváltozását.

A bejelentést, amely nem okozott meglepetést az előzmények után, enyhe dollárerősödés és a határidős tőzsdeindexek emelkedése követte.