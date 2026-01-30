Bombariadó van a városházán. A helyi ukrán nemzetiségi önkormányzat kapott fenyegetést e-mailen – számolt be Csőzik László érdi polgármester pénteki Facebook-bejegyzésében.

A rendőrség és a tűzoltóság nagy erőkkel kivonult, átvizsgálják az épület mindkét szárnyát – jelezte a városvezető.

Nem sokkal ezután Érd Önkormányzata is posztolt a bombahelyzetről.

A hvg.hu úgy tudja, az ukrán nyelven érkezett levél egy bombát ábrázoló, rossz minőségű képet is tartalmaz.

Emlékeztettek, az érdi városháza péntekenként ugyan már 13 órakor bezár, és bár van ukrán nemzetiségi önkormányzat, elég ritkán üléseznek az épületben.

Arról mi is beszámoltunk, hogy péntek délelőtt robbant a hír, miszerint több hajdú-bihari iskolába is bombafenyegetés érkezett emailen, a rendőrség jelenlegi tudása szerint a fenyegetések egy helyről érkeztek. Ezután elkezdték átvizsgálni az épületeket, valamint terrorcselekménnyel fenyegetés miatt rendeltek el nyomozást, ám robbanószert vagy -eszközt nem találtak. Később közölték, a nap folyamán összesen 7 oktatási- és 9 közintézménybe érkezett ukrán nyelvű fenyegető levél.