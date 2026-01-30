Aleksandar Vucic szerb államfő közölte, hogy idén december vagy 2027 márciusban veszi kezdetét a kötelező sorkatonai szolgálat, erről egy-két hónapon belül fognak dönteni.

Az államfő szerint a sorkatonaság bevezetésére fel kell készíteniük az épületeket, és minden biztosítaniuk kell, így puskából, csizmából, sorozóközpontból, nyilvántartási központból eleget – írja a Szabad Magyar Szó. Ezen felül az egészségházakat és fejleszteniük kell.

Mint fogalmazott, felkészülten akarják fogadni a fiatalokat, hogy a két és fél hónapos kötelező szolgálatok a legjobb feltételeket között töltsék el és hogy felelősséget, komolyságot szerezzenek. Hozzátette, nagy szerepe van a patriotizmusnak a katonaság társadalomban betöltött szerepének megértésében.

A kötelező sorkatonai szolgálat bevezetését a lap szerint először 2025 szeptemberére, később pedig 2026 januárjára ígérték.