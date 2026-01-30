Az Ursula von der Leyen elnökölte Európai Bizottság úgy találta, hogy a módosítás, ami miatt „egyes kriptoeszköz-szolgáltatók kénytelenek voltak felfüggeszteni, illetve megszüntetni bizonyos szolgáltatásokat”, károsította az ügyfeleket, és jogbizonytalanságot teremtett – írja a hvg.hu.

Így felszólító levél útján

kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen.

Történt ugyanis, hogy a kormány tavaly ősszel iparági egyeztetés nélkül, egy szempillantás alatt nyomta át a módosítást, ami után sorra mondták vissza hazai kriptós szolgáltatásaikat az ezzel foglalkozó pénzintézetek, miután teljesíthetetlennek ítélték a módosítással támasztott feltételeket. Sőt, bűnelkövetővé váltak nemcsak a jogosulatlan szolgáltatók, de még az ügyfeleik is.

Ráadásul dupla hatósági kontrollt írt elő a kormány: felhatalmazta a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnökét, hogy rendeletben szabályozza a kriptotranzakciók úgynevezett „validálását”. Mindez példátlan.

A még magyarázatra szoruló 2025. évi magyar törvénymódosítás olyan új engedélyezési rendszert vezet be a „kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltatásokra”, amely büntetőjogi felelősségrevonást is eredményezhet, és nincs összhangban a Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) rendelettel – tárta fel a bizottság, amely szerint a kabinet megszegte a 2023-as MiCA-rendeletet.

Az uniós bizottság két hónapot adott a kormányzatnak, hogy válaszoljon a levélre, és eloszlassa az aggályokat.

Ha nem kapnak kielégítő választ, indoklással ellátott véleményt adnak ki.