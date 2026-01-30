A rendőrség nem talált robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt azokban az oktatási intézményekben, közintézményekben és pénzintézetekben, amelyek péntek délelőtt ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján.
„A mai napon országszerte több oktatási intézményt, közintézményt és pénzintézetet ért fenyegetés” – idézték fel.
Hozzáfűzték, hogy az épületek rendőri ellenőrzése, átvizsgálása mindenhol megtörtént. Az épületekben robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt sehol nem találtak - írták.
Amennyiben a későbbiekben érkezik újabb fenyegetett intézménytől bejelentés, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtesszük
– tartalmazza a közlemény.
Az MTI felidézte, az ORFK korábban azt írta, hogy ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó e-mail érkezett péntek délutánig hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe.
Azt megelőzően a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság számolt be arról, hogy több iskola is fenyegető e-mailt kapott a vármegyében. Tájékoztatásuk szerint a rendőrség az ügyben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.
