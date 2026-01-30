Teljes leállás fenyegeti a tömegközlekedést Németországban: a buszsofőröket, villamos- és metróvezetőket, közlekedési dolgozókat képviselő Verdi szakszervezet élhetőbb munkakörülményeket, rövidebb műszakokat és magasabb hétvégi, éjszakai bónuszokat követel –

legalább 100 ezer alkalmazott lép sztrájkra jövő hétfőn

nyugati partnerünknél.

Dugó, káosz, idegroham várható az utakon

A szakszervezet mind a 16 szövetségi tartományban meghirdette a munkabeszüntetést a túlnyomórészt önkormányzati és állami üzemeltetésű közlekedési vállalatoknál, hogy nyomást gyakoroljanak a november óta zajló bértárgyalások mostanra elakadt, sokadik fordulójában – közölték pénteken.

Ugyan a németeknél nagy ereje van a kollektív bérekről tárgyaló szakszervezeti érdekképviseleteknek, az országban

évek óta nem volt példa ekkora akcióra a közösségi közlekedésben,

ami a figyelmeztetések szerint kora reggeltől befolyásolja a hétfői munkanapot: a munkába, iskolába, bevásárlásra, orvoshoz vagy más hétköznapi ügyintézésre igyekvő embereknek káoszra kell készülniük. A vonattal ingázók, illetve az autósok is nagy dugókra készülhetnek, mivel az előzetes bejelentésre várhatóan sokan ülnek a volán mögé.

Lebénulnak a nagyobb városok

A Welt információi szerint alig akad majd tartomány, ahol nem lesz fennakadás: többek között Bajorországban (München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Bamberg, Passau, Landshut és Schweinfurt városokban), Brandenburgban, Saarlandban, Türingiában, Hamburgban, Bremenben, illetve Berlin teljes területén egész nap sztrájkolnak a villamos-, busz- és metrójáratok, elővárosi vasutak dolgozói.

Délnyugat-Németországban például Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen és Konstanz, Frankfurt városait érinti a leállás, míg mások mellett Észak-Rajna-Vesztfália szinte összes nagyobb városában is sztrájkolnak Kölntől, Düsseldorftól és Duisburgtól Oberhausenig, Dortmundig és Bielefeldig.

Menekülnek a dolgozók, ítéletidő tombol

A dolgozók képviselői – az idei minimálbéremeléseken túl – már tavaly kialkudták a fizetésemeléseket, ezúttal viszont a kizsákmányoló munkakörülmények, a munkaerőhiány miatti kényszerhelyzetek ellen tiltakoznak. Követeléseiket viszont a szállítmányozási cégek teljesen elutasítják.

A tömegközlekedés kiszolgálói óriási feszültségben élnek – magyarázta a Verdi alelnöke, Christine Behle a lapnak, aki szerint sürgős intézkedésekre van szükség, hogy megállítsák a magas fluktuációt, mivel már

menekülnek az alkalmazottak a szektorból.

A fővárosi munkáltatók értetlenül állnak a drasztikus lépés előtt, a teljes leállást „aránytalan eszkalációnak” tartják, ami a németeknél most jellemző, szélsőséges időjárásban szerintük súlyos helyzeteket vetít előre a jövő hétre. Pénteken például –13 fokos rekordhideget mértek napközben Berlinben, sokfelé az ónos esőzések után a fagyott sínpályákon eleve nem közlekednek a villamosok, az utakat, járdákat folyamatosan szórják sóval, de az ítéletidő miatt rengeteg a baleset.