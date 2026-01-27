A forgalomba helyezett személyautók száma 1,8 százalékkal emelkedett az EU-ban tavaly a 2024-es évhez képest. Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) jelentése szerint ez összesen 10,82 millió eladott autót jelent, ami továbbra is elmaradt a járvány előtti szintektől.

A tisztán elektromos autók eladásai 12,5 százalékkal nőttek, a piaci részesedésük pedig 14,6-ról 17,4 százalékra emelkedett, dacára annak, hogy több országban is megvágták az állami támogatásokat – írja a Totalcar.

Az Európai Unió négy legnagyobb piacán, így Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban a villanyautó-regisztrációk 62 százalékát adják, itt különösen erős volt a növekedés. Németországban 43,2 százalékos.

A legnagyobb szegmenssé a lap szerint a hibridek váltak: 34 százalékos piaci részesedésükkel megelőzték a 29 százalékon álló klasszikus benzines modelleket. a dízel mélyrepülése tovább folytatódik, részesedése 8,9 százalékra csökkent, vagyis már a plug-in hibridek is beelőzték a 9,4 százalékos részesedésükkel.