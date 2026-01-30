Még korábban a Magyar Nemzet vetette fel, hogy amennyiben Bódis Kriszta szociális szakember és író, a Tisza Párt képviselőjelöltje ugyanezen a néven jelenik meg a szavazólapokon áprilisban, azzal törvényt sért, mivel a hivatalos dokumentumok alapján Horváth Krisztina a valódi neve.

A Telex megkeresésére ennek kapcsán a Tisza Párt azt válaszolta: Bódis Krisztina hivatalosan is felveszi az írói álnevét, enélkül ugyanis nem indulhat ezen a néven a választásokon.

Bódis Kriszta Budapest 2-es számú választókerületében indulhat áprilisban az országgyűlési választásokon. Itt többek között a fideszes Ferencz Orsolya lehet az ellenfele.