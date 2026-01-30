Donald Trump amerikai elnök új vámokat vet ki a Kubába olajat szállító országokra, fokozva ezzel a nyomásgyakorló kampányt a kommunista irányítású szigetországra – írta a Reuters. A kubai állami média Trump bejelentését követően arra figyelmeztetett, hogy a rendelet miatt megbénulhat az áramtermelés, a mezőgazdasági termelés, a vízellátás és az egészségügyi szolgáltatás, amely már így is súlyos gazdasági válsággal küzd.

„Mi a cél? A kubai nép népirtása”

– mondta a kubai kormány egy nyilatkozatban az esti tévéhíradóban.

„Az élet minden területét megfojtja az amerikai kormány.”

Miguel Díaz-Canel, Kuba elnöke nemrég kijelentette, hogy Washingtonnak nincs erkölcsi felhatalmazása arra, hogy megállapodást erőltessen Kubára.

Miután Nicolás Maduro venezuelai elnököt elfogták, Trump többször is beszélt Kuba elleni fellépésről és a vezetésére gyakorolt ​​nyomásgyakorlásról. Sőt, az amerikai elnök ezen a héten azt nyilatkozta, hogy Kuba nemsokára elesik, mert Venezuela, amely egykor a sziget legnagyobb olajszállítója volt, a közelmúltban nem küldött olajat vagy pénzt Kubának.

A Reuters emlékeztet, hogy Mexikó, amely Kuba legnagyobb olajszállítója lett, miután Venezuelából nem érkezik áru, szintén mérlegeli, hogy folytassa-e a tevékenységet, mivel egyre nagyobb a félelem, hogy az Egyesült Államok megtorlásával nézhet szembe.

Trump a vámfenyegetéseket külpolitikai eszközként használja második hivatali ciklusa alatt.