A csütörtöki Kormányinfón derült ki, hogy februárban nem egy napon érkezik meg a nyugdíjasok számlájára a februári, a 13. havi és 14. havi nyugdíj (utóbbinak az első részlete).

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentette, két egymást követő napon fizeti ki a kormány a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, mivel a Bankszövetség jelzése szerint a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a két kifizetést. Az Economx érdeklődésére megerősítette, kizárólag technikai okai vannak annak, hogy nem egy napon utalják a rendes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíjat - mondta. Hozzátette: a Bankszövetség jelzése szerint nem az összeghatár, hanem a tranzakciószám az ok, egy napon biztonságosan ilyen tömeges tranzakciót nem tartanak megvalósíthatónak. Mint mondta, háromszor 2,4 millió tranzakcióról van szó.

A Magyar Bankszövetség elkötelezetten támogatja a kormányzat döntéseinek a pénzügyi rendszerben történő pontos végrehajtását

– válaszolta a portálunknak a hazai bankok érdekképviseleti szerve.

Megtudtuk, hogy a pénzforgalomban a darabszám szerinti csúcsnapokat a nyugdíjfizetési napok jelentik. Minden bank ezekre a csúcsnapokra ráhagyással alakította ki a saját pénzforgalmi infrastruktúráját.

Nincs olyan gyakorlati tapasztalat, mely háromszoros csúcsterhelés esetén valamennyi banki és pénzforgalmi szereplőnél az időben történő lebonyolítást garantálná

– hangsúlyozták.

Hangsúlyozták, a Magyar Bankszövetség kezdeményezte a januári nyugdíj, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíjrészlet több napra való felosztását, mely költségnövekedést senkinél sem jelent. Sőt, a kormányzati intézkedés jelentős mértékben csökkenti a nyugdíjjóváírások időbeli kockázatát, és egyben megköszönték a felelős szereplők megértését és támogatását is.

Ugyanakkor nemcsak az utalások száma, hanem az átutalandó "pénztömeg" is gigászi. Ahogy azt Gulyás Gergely is elmondta, a kormány kiemelt fontosságúnak tartja az idősek megbecsülését, ezt bizonyítja az is, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta 48 százalékkal emelkedett.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) legfrissebb közlése szerint 2025 december végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7300,6 milliárd forint kifizetése történt meg. Tavaly februárban több mint 992,9 milliárd forintot utalt ki a kormányzat a Nyugdíjbiztosítási Alapból. Februárban került kifizetésre a 13. havi nyugdíj, ami a 13. havi ellátással együtt összesen 536 milliárd forintot tett ki, amelynek a Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő kiadása 491,7 milliárd forint volt. Mindenesetre azokban a februári napokban több mint ezer milliárd forintot fog az állam kiutalni a nyugdíjasoknak.