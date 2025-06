Németország terveket készít az atombomba biztos bunkerek és óvóhelyek hálózatának gyors bővítésére – jelentette be a kormány legfőbb polgári védelmi tisztviselője a The Guardian szerint.

Ralph Tiesler, a Szövetségi Polgári Védelmi és Katasztrófaelhárítási Hivatal (BBK) vezetője szerint Európa legnagyobb gazdaságának fel kell ismernie a konfliktus valóságát, amelyre jelenlegi állapotában Németország nincsen felkészülve.

Tiesler nemzeti erőfeszítéseket szorgalmazott annak érdekében, hogy alagutakat, metróállomásokat, mélygarázsokat, parkolókat és középületek pincéit védelmi menedékhelyekké alakítsák át, közel 1 millió ember számára.

Hozzátette, hogy az ország idővel versenyez, és nem elegendő új bunkerlétesítmények építésére támaszkodni, mivel az ilyen létesítmények tervezése és építése hosszú időt venne igénybe, és nagyon költséges lenne.

A hidegháborúból megmaradt mintegy 2000 német bunker és óvóhely közül csak körülbelül 580 működőképes, és a legtöbbjük több millió eurós felújításra szorul. Ezek körülbelül 480 ezer embert tudnának befogadni, ami a német lakosság mindössze fél százaléka. Ehhez képest a BBK szerint Finnországban 50 ezer óvóhely található, amelyek 4,8 millió embernek, azaz a lakosság 85 százalékának nyújtana menedéket.

Tiesler szerint az információs rendszerek, például az alkalmazásokra és a közúti táblákra is szükség van, hogy a lakosság pontosan tudjon, hol kereshet menedéket. Ezenfelül fejlesztésre szorulnak még a riasztó szirénák is, valamint a meglévő riasztóalkalmazásokat is jobban kell védeni a hackertámadásoktól.

Frierdrich Merz kormánya egyetértett a szervezettel abban, hogy a tervek szükségesek, azonban még nem határozták meg a finanszírozás mértékét.

A pénz várhatóan a parlament márciusban felfüggesztett német adósságfékből felszabaduló milliárdokból fog érkezni, ami lehetővé teszi nagy összegű kiadásokat a hadsereg, a létfontosságú infrastruktúra – például a tankok és ellátmányok szállítását lehetővé tevő hidak és utak – és a polgári védelem területén.

Tiesler becslése szerint a polgári védelem igényeinek fedezéséhez legalább 10 milliárd euró szükséges a következő négy évben, és legalább 30 milliárd euró a következő évtizedben.