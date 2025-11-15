Emberkereskedelem, feketézés, kényszermunka, kizsákmányolás: több száz nyomozóval indított eljárás eredményeként a müncheni ügyészség pénteken takarítócégek és építőipari szolgáltatók hálózatának húsz vezetőjét állította bíróság elé, miután hónapokon át embertelen körülmények között kizsákmányolták az alkalmazottakat.

Több tartományban működtek az adócsalók

A rendőrségi- és adónyomozók 90 lakást, irodát, munkásszállást vizsgáltak át Bajorországban, Baden-Württembergben, Berlinben, Észak-Rajna-Vesztfáliában és Alsó-Szászországban.

A tizennégy cégből álló hálózat gyanúsítottjainak egy része őrizetben van – számol be a Spiegel.

Idézik a müncheni ügyészség beszámolóját, ami szerint a fővállalkozás épületek és építkezések takarításával, bontási munkálatokkal foglalkozik – a központi céget azzal is vádolják, hogy

közel hétmillió euróval rövidítette meg az adóhivatalt és a társadalombiztosítási intézményeket.

A másik tizenhárom, kapcsolódó cég közül több szolgáltatóként járt el, ennek keretében

fiktív számlákat állítottak ki a feketemunka eltitkolása érdekében.

Munkások a pincében, luxusórák a vezetőkön

A müncheni munkásszállások ellenőrzése során a rendőrség embertelen körülményeket fedezett fel. Az

alkalmazottakat például szűkös pincehelyiségekben szállásolták el, folyóvíz és működő WC nélkül.

Néhány munkavállaló ráadásul jelentősen megemelt bérleti díjakat fizetett a szállásért, de nem voltak regisztrálva például a társadalombiztosításban, vagyis feketén foglalkoztatták őket.

Az érintettek

jóval a minimálbér alatt kaptak fizetést, és sokkal több órát dolgoztak, mint amennyit a törvény megenged

– ez kimeríti a kizsákmányolás, emberkereskedelem bűncselekményét is.

A vádlottak viszont meglehetősen kényelmesen éltek: a nyomozás során 6,7 millió eurót zároltak a számláikon, továbbá több luxusórát, ékszereket és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le.