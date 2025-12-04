Vlagyimir Putyin orosz elnököt morális felelősség terheli annak a brit nőnek a haláláért, aki hét éve hunyt el novicsok típusú orosz katonai idegméreg okozta mérgezésben – áll a csütörtökön Londonban ismertetett vizsgálati jelentésben.

Az idegméreggel Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynököt próbálták megölni 2018 márciusában a délnyugat-angliai Salisbury városában.

Két brit állampolgár, a 45 éves Charlie Rowley és 44 éves élettársa, Dawn Sturgess is súlyos mérgezést szenvedett, miután Salisburyben megtalálták a méreganyagot tartalmazó fiolát.

Dawn Sturgess nem sokkal később belehalt a mérgezés szövődményeibe.

A brit kormány csütörtökön szankciókat jelentett be az orosz katonai hírszerzés számos tagja ellen.