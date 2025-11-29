Jelentősen drágább lesz a párizsi Louvre múzeum látogatása az Európán kívülről érkező utazók számára, a hatóságok bejelentették, hogy 45 százalékkal emelik a jegyek árát – írta a CNN.

Ez azt jelenti, hogy 2026. január 14-től az Európai Gazdasági Térségen (EGT) – az Európai Unió tagállamait, valamint Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát magában foglaló nemzetek csoportjának – kívüli látogatók számára egy jegy 32 euróba (37 dollárba) fog kerülni – közölte a Louvre szóvivője. Azoknak, akik csoportosan, idegenvezetővel látogatnak, fejenként 28 eurót (32,40 dollárt) kell fizetniük.

A Louvre a világ leglátogatottabb múzeuma.

Az áremelések várhatóan évi 15-20 millió euró (körülbelül 17-23 millió dollár) többletbevételt hoznak, amelyet „a Louvre modernizálásába és fejlesztésébe fektetnek be a múzeumot érintő szerkezeti problémák megoldása érdekében” – mondta a szóvivő.

A 12. század végétől épült Louvre-palota évszázadokon át a francia királyok hivatalos rezidenciája volt. XIV. Lajos döntése, hogy udvarát Versailles-ba, a francia főváros külvárosába költözteti, tette lehetővé a Louvre Múzeum 1793-as megalapítását. Azóta a világ leglátogatottabb múzeumává és bármely párizsi tartózkodás kulturális fénypontjává vált.



Tavaly a Louvre 8,7 millió látogatót fogadott, az Egyesült Államokból érkező turisták az összes vendég 13 százalékát tették ki, ezzel csak a franciák előzik meg őket. De a múzeum kapuin naponta áthaladó hatalmas tömeg megterheli az évszázados épületet – és a személyzetet is.

További problémát jelentenek a nem megfelelő biztonsági intézkedések, amelyekre október 19-én látványos módon derült fény egy nappali rablás során, amelyben négy férfi felbecsülhetetlen értékű történelmi ékszereket lopott el.

Ezeket a hiányosságokat egy francia bíróság által november 6-án közzétett jelentésben írták le, amelyben a Louvre vezetését bírálták, amiért a múzeum biztonságának fenntartása helyett a címlapra kerülő vásárlásokra és felújítási projektekre összpontosítanak.

Hasonló intézkedések vonatkoznak egyébként majd más látnivalókra is, például a versailles-i kastélyra, a párizsi Sainte-Chapelle-re és a Loire-völgyi Chambord kastélyra – közölte a szóvivő.