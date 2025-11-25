Elkapták annak a rablóbandának az utolsó tagját is, akik október 19-én kirabolták a párizsi Louvre-t. A negyedik gyanúsítottat kedd reggel a Laval tartománybeli Mayenne-ben tartóztatta le a francia Bűnüldözési Brigád (BRB).

A razzia során három másik gyanúsítottak, köztük egy 31 és egy 40 éves férfit, valamint egy szintén 40 éves nőt is letartóztattak – írja a Le Figaro.

A lap felidézi, hogy a rablás napján egy négyfős bűnözőcsoport egy emelőkosaras teherautót parkolt le a múzeum előtt, amelynek segítségében ketten feljutottak a világhírű múzeum Apollón-galériájába. Az első két gyanúsítottat október 25-én kapták el, akik ellen vádat emeltek és elrendelték előzetes letartóztatásukat.

A harmadik gyanúsított október 29-én fogták el, aki már ismert volt a hatóságok előtt, mivel számos közlekedési és erőszakos bűncselekményt, valamint tíz súlyos lopást is elkövetett korábban.