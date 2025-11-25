Elkapták annak a rablóbandának az utolsó tagját is, akik október 19-én kirabolták a párizsi Louvre-t. A negyedik gyanúsítottat kedd reggel a Laval tartománybeli Mayenne-ben tartóztatta le a francia Bűnüldözési Brigád (BRB).
A razzia során három másik gyanúsítottak, köztük egy 31 és egy 40 éves férfit, valamint egy szintén 40 éves nőt is letartóztattak – írja a Le Figaro.
A lap felidézi, hogy a rablás napján egy négyfős bűnözőcsoport egy emelőkosaras teherautót parkolt le a múzeum előtt, amelynek segítségében ketten feljutottak a világhírű múzeum Apollón-galériájába. Az első két gyanúsítottat október 25-én kapták el, akik ellen vádat emeltek és elrendelték előzetes letartóztatásukat.
A harmadik gyanúsított október 29-én fogták el, aki már ismert volt a hatóságok előtt, mivel számos közlekedési és erőszakos bűncselekményt, valamint tíz súlyos lopást is elkövetett korábban.
Gyerekjáték volt betörni a Louvre-ba, már a hatóság is elismerteKözzétették a Louvre-ban elkövetett műkincsrablásról indított vizsgálat első eredményeit. Ebből tisztán kiderül, hogy az épület könnyen bevehető, a biztonsági rendszerek elavultak. A kulturális miniszter megígérte, hogy még az év vége előtt új eszközöket telepítenek az épület külső részére.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!