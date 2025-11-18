Több tízezer ember gyűlt össze november 17-én, az 1989-es bársonyos forradalom emléknapján a pozsonyi Szabadság téren, és más szlovák városokban is tartottak megmozdulásokat. A demonstrációt négy ellenzéki párt és civilek szervezték - írta az Újszó.

A pozsonyi beszédekben bírálták Robert Fico miniszterelnök oroszbarát politikáját, a média és az ellenzék elleni támadásokat, valamint a demokratikus intézmények gyengítését. A megmozdulás alatt a szakadó eső ellenére a tér teljesen megtelt, és a beszédeket gyakran szakította meg a tömeg skandálása: „Nem leszünk csendben!, Elég volt Ficóból!, Szégyen!, Szabadságot!, Szlovákiát nem adjuk!”.

A megmozdulás előtt leplezték a bársonyos forradalom új emlékművét a Szabadság téren, amely a békés tömeg erejét és az erőszak nélküli rendszerváltozást hivatott szimbolizálni.

Prágában ezrek vonultak utcára hétfő este, tiltakozva a kormányalakítással megbízott Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke ellen.

A Reuters beszámolója szerint a csehországi demonstrálók a nagyvállalkozó Babis üzleti és politikai szerepei közötti összeférhetetlenség, a nyugati orientáció gyengítése és EU- és NATO-ellenes lépések miatt tiltakoztak. A résztvevők szerint a várható új kormány veszélyezteti az ország kapcsolatát az EU-val és Nyugat-Európával. A demonstrálók cseh, uniós és ukrán zászlókat tartottak, és transzparenseken követelték a kormány átláthatóságát, a közszolgálati média és a civil szervezetek függetlenségét, valamint a katonai és humanitárius támogatás fenntartását Ukrajnának.