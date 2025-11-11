Több ezer litván kamionos rekedt Belaruszban, miután Litvánia október végén egyoldalúan lezárta a határait. A döntésről – amelyet állítólag biztonsági okokkal indokoltak – sem a fuvarozókat, sem a logisztikai cégeket nem értesítették előre.

A mostani helyzetet mindkét országban „logisztikai katasztrófaként” emlegetik.

A litván teherautók ezrei jelenleg fizetős parkolókban vesztegelnek a belarusz oldalon, ahol a hatóságok naponta 120 eurót számolnak fel járművenként.

A litván fuvarozók szövetsége szerint akár 4500 kamion is rekedt a határon, és fennáll a veszély, hogy a rakományt vagy akár a járműveket elkobozhatják. Egyes becslések szerint a károk meghaladhatják az 1 milliárd dollárt.

Fatális intézkedés

A válság oka meglepő: Litvánia azzal indokolta a határzárat, hogy csempészett cigarettát szállító ballonok hatoltak be a légtérbe Belarusz felől. Az incidensek miatt több repülőtér is ideiglenesen leállt, a kormány pedig úgy döntött, lezárja az ellenőrző pontokat – ám a döntés lavinát indított el a közúti áruszállításban.

A Belarusz Köztársaság elnöke, Alekszandr Lukasenka november 10-én reagált a helyzetre. Azt állította, hogy országa „nem zárta le a határt”, és kész együttműködni Litvániával.

„Ha Litvánia akarja, nyissák meg a határt, és mi azonnal csatlakozunk”

– mondta. Lukasenka utasítására a litván teherautókat több őrzött parkolóban gyűjtötték össze, hogy „elkerüljék a félreértéseket”.

„Ne bántsák a sofőröket!”

A belarusz elnök azt is elrendelte, hogy

„ne bántsák a sofőröket, akik nem hibásak”, és biztosítsanak számukra megfelelő ellátást.

Ugyanakkor hangsúlyozta: a járművek nem maradhatnak örökké az országban, és a litván hatóságoknak kell megoldaniuk a helyzetet.

Eközben Litvániában a fuvarozók szövetsége „kormányzati felelőtlenségről” beszél, és sürgeti a határ mielőbbi megnyitását.

A litván belügyminiszter, Vladislav Kondratovich szerint Belarusz megsérti a nemzetközi fuvarozási egyezményeket, de elismerte: a helyzet óráról órára változhat. A belarusz külügyminiszter, Makszim Rizsenkov eközben arra figyelmeztetett, hogy Litvánia „megbízható kereskedelmi partnerként” évekre elveszítheti a hírnevét, ha a válság nem oldódik meg gyorsan – adott hírt róla a Gazeta.