Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök kegyelmet adott 31 bebörtönzött ukrán állampolgárnak – közölte a BelTa fehérorosz hírügynökség szombati beszámolója szerint Natalja Ejszmont elnöki szóvivő.

A megvalósult megállapodások értelmében, amelyeket az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és a Fehérorosz Köztársaság elnöke, Aljakszandr Lukasenka kötött, az ukrán fél kérésére, a szomszédos államban zajló fegyveres konfliktus rendezése érdekében, az emberiesség elveire hivatkozva és jó szándékú gesztusként az elnök 31 ukrán állampolgárnak kegyelmezett meg, akik bűncselekményeket követtek el hazánk területén

– mondta újságíróknak a szóvivő. Hozzátette, hogy szombat délben adták át őket az ukrán félnek.