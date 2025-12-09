Litvániában rendkívüli állapotot léptetettek életbe kedden, miután Fehéroroszország felől csempészgömbök léptek az ország légterébe. Vladislav Kondratovic belügyminiszter a lépést a balti állam légi közlekedésében okozott fennakadásokkal és nemzetbiztonsági érdekekkel indokolta.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban elfogadhatatlan hibrid támadásról beszélt, amit Fehéroroszország visszautasított.

Inga Ruginiene litván kormányfő szintén azt hangoztatta, hogy a balti ország légterébe belépő, jórészt cigarettacsempészésre használt léggömbök Minszk hibrid támadásai – írja az MTI.

Ha a litván parlament jóváhagyja az intézkedéseket, akkor a hadsereg engedélyt kap arra, hogy a belépést egy-egy területre korlátozza, továbbá járműveket állíthasson meg és kutathasson át, személyeket ellenőrizzen, továbbá letartóztathassa azokat, akik ellenállnak, vagy bűncselekmény gyanúsítottjai. A hadsereg erőszakot is alkalmazhat ezen feladatok elvégzéséhez – közölte Robertas Kaunas védelmi miniszter.

A rendkívüli intézkedések visszavonásig maradnak érvényben.