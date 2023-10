A Hamász a Telegramra töltött fel egy 60 másodperces videót, melyben Mia Schem, egy elrabolt izraeli nő látható. A nő elmondja, hogy Gázában van, majd a szabadon bocsátásáért könyörög – szemlézte az Index a New York Post cikkét. A lányról készült felvételek egy részét legalább hat nappal ezelőtt vették fel a New York Times metaadatainak elemzése szerint.

A 21 éves Schem a Tribe of Nova zenei fesztiválról tűnt el, ahol a Hamász terroristái 260 embert mészároltak le. A Jeruzsálem Post szerint a videóban azt mondta, hogy háromórás műtéten esett át Gázában.

– mondja a nő a videóban.

#BREAKING: Hamas releases first video of an injured Israeli hostage, clearly being held in despicable conditions despite her visible injuries from the terrorists. pic.twitter.com/45e1pgFGRh