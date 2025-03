A magas hőmérséklet, a szeles időjárás és az elhúzódó szárazság miatt szokatlanul korán köszöntött be Görögországban az erdőtüzek szempontjából kockázatos időszak – figyelmeztettek szerdán a helyi hatóságok.

A polgári védelem szerint az erdőtűzveszélyes időszaka általában május elején kezdődik. Az elmúlt években is az egész országban súlyos tüzek tomboltak nyáron, és egyes esetekben lakott területeket is elértek.

A görög meteorológiai hivatal (EMY) közölte, hogy

a következő napokban helyenként akár 30 fokos hőmérséklet is várható. Krétán, a népszerű üdülőszigeten már szombaton is 34 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet. Az Égei-tenger térségében a szél is erős lesz. A szárazság, a szél és a magas hőmérséklet az erdőtüzek szempontjából nagyon veszélyes kombináció.

A görög tűzoltóság 2025. március 17-ig országszerte betiltotta a tűzgyújtást nyílt területeken, például a kerti hulladék és a növényi maradványok égetését. A gazdák semmilyen körülmények között nem égethetik el a kiszáradt növényeket. Hegesztési munkálatokat sem szabad a szabadban végezni.

Jelentések szerint hatósági ellenőrzéseket és járőrözéseket tartanak majd a a tűzfészkek keletkezésének és terjedésének a megelőzésére. A lakosokat felszólították, hogy tartózkodjanak a tűzzel járó szabadtéri tevékenységektől, például a grillezéstől.