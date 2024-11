Egymilliárd dolláros lopás: tényleg észak-koreaiak hekkelték meg a déliek kriptotőzsdéjét

Az FBI is besegített abba a nyomozásba, amelynek eredményeként most először bizonyosodott be, hogy Észak-Korea állt egy dél-koreai kriptotőzsde elleni kibertámadás mögött. A hackerek több mint 40 millió dollár értékű kriptopénzt nyúltak le öt éve, ennek értéke most 1 milliárd dollár.