Az amerikai félvezetőgyártó, az Nvidia pénteken bejelentette, hogy több mint 260 ezer darab legfejlettebb Blackwell mesterségesintelligencia-chipet szállít Dél-Korea kormányának és az ország néhány legnagyobb vállalatának, köztük a Samsung Electronicsnak – írja a Reuters.

Ez a legújabb megállapodás egy olyan vállalat számára, amely az AI-termékekbe és szolgáltatásokba való integrálásáért folytatott globális verseny középpontjában áll, és hozzájárul ahhoz a világszerte megkötött üzletek özönéhez, melyek szerdán segítettek az Nvidiának az első 5000 milliárd dolláros céggé válni.

Dél-Korea számára a megállapodás lehetővé teszi, hogy regionális AI-központtá váljon, miután Lee Jae Myung elnök, aki június 4-én lépett hivatalba, prioritásként kezelte a mesterséges intelligencia befektetéseit a növekedés ösztönzése érdekében, miközben az amerikai vámok beárnyékolták a tágabb gazdasági kilátásokat.

Ahogyan Korea fizikai gyárai inspirálták a világot kifinomult hajókkal, autókkal, chipekkel és elektronikával, úgy az ország most új exportcikként képes intelligenciát előállítani, amely a globális átalakulás előmozdítója lesz

– vetítette előre Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója egy nyilatkozatban, amely sem az üzlet értékét, sem a szállítási ütemtervet nem hozta nyilvánosságra.

A bejelentésre Huang, Lee, valamint a Samsung, az SK Group és a Hyundai Motor Group vezetőinek találkozóját követően került sor a délkelet-koreai Gyeongju városában megrendezett Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködési csúcstalálkozó alkalmából.

Az Nvidia kapcsolatai Dél-Koreával, a félvezető- és autóipari nagyvállalatok otthonával egy olyan időszakban mélyülnek el, amikor a chipgyártó cég a kínai-amerikai kereskedelmi háború következményeivel küzd, amely Huang szerint ebben a hónapban csökkentette részesedését Kína fejlett AI-chippiacán.

Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva többször is már korlátozásokat vezetett be az Nvidia-chipek Kínába irányuló exportjára. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Dél-Koreában találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, de a szóban forgó kérdést nem hozta fel.