A Samsung Electronics és más dél-koreai nagyvállalatok vasárnap új belföldi projektek terveit jelentették be Lee Jae Myung elnökkel folytatott találkozójukon, aki reméli, a lépések eloszlatják azon aggodalmakat, hogy a cégek a kereskedelmi megállapodás keretében az amerikai beruházásokat részesítenék előnyben.

A Euronews azt írja, Lee üzleti vezetőkkel folytatott találkozója pár nappal azután történt, hogy kormánya véglegesített egy kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal, amelyben Szöul 350 milliárd dollár (301,41 milliárd euró) befektetését ígérte az amerikai iparba. Cserébe Donald Trump adminisztrációja beleegyezett a legmagasabb vámok visszavonásába.

A Samsung, a számítógépes chipek globális vezetője bejelentette,

a következő öt évben 450 billió wont (265,76 milliárd eurót) fektet be hazájában tevékenységeinek bővítésébe.

A tervek között szerepel egy újabb gyártósor építése, mely 2028-ban léphet működésbe, ugyanakkor mesterségesintelligencia-adatközpontokat is épít a cég az ország délnyugati részén.

A Hyundai Motor Group, Dél-Korea legnagyobb autógyártója pedig bejelentette,

2026 és 2030 között 125 trillió wont (73,82 milliárd eurót) kíván befektetni a hazai kutatás-fejlesztés bővítésébe, valamint olyan új technológiák fejlesztésébe, mint a mesterséges intelligencia, a robotika és az önvezető autók.

Egy másik félvezetőgyártó nagyvállalat, az SK Group, valamint a Hanwha Ocean és a HD Hyundai hajóépítő cégek szintén bejelentették, hogy növelik hazai beruházásaikat. Előbbi is orientálódik az AI irányába.

A vállalatvezetőkkel folytatott találkozóján Lee elnök elismerését fejezte ki az üzleti szektornak, amiért segítette kormányát a Washingtonnal kötendő kereskedelmi megállapodás megtárgyalásában, de arra sürgette a vállalatokat, tartsák fenn az erős belföldi beruházásokat, hogy enyhítsék az aggodalmakat azzal kapcsolatban, hogy esetleg csökkentik a belföldi kiadásaikat, hogy többet fektessenek be Amerikában.

Szavai szerint kormánya különféle politikai lépéseket vizsgál, beleértve a szabályozások enyhítését is, hogy kedvezőbb üzleti környezetet teremtsen a vállalatok számára.

A két kormány kereskedelmi megállapodásának folyományaként több száz milliárd dollárt öntenek amerikai iparágakba, ám ezt Szöul szerint évi 20 milliárd dollárban fogják korlátozni a pénzügyi instabilitás megelőzése érdekében. Az Egyesült Államok pedig beleegyezett abba, hogy 25 százalékról 15 százalékra enyhíti a dél-koreai autókra és autóalkatrészekre kivetett vámokat.