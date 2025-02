Az Egyesült Államokban a kereskedelempolitika alakítása nem kizárólag az elnök hatásköre, de

egy 1977-es törvény (IEEPA) lehetőséget ad a mindenkori elnöknek, hogy „szokatlan és rendkívüli” külső fenyegetések esetén vámokat vessen ki, pénzügyi tranzakciókat blokkoljon a kongresszus jóváhagyása nélkül

- írja a német sajtó az AP amerikai hírügynökségre hivatkozva.

Trump vámokkal harcol a bevándorlás és a drogkereskedelem ellen

Donald Trump korábbi ígéretének megfelelően február elsején hivatalosan is aláírta a Mexikó és Kanada esetében 25 százalékos különvámról szóló rendeletét, Kínával szemben pedig 10 százalékos vámot vezetett be. Kanada esetében a vám mértéke energiahordozókra 10 százalékos. Az elnök azzal indokolta a lépést, hogy ezzel az illegális bevándorlás és a kábítószer-csempészet ellen lép fel.

A rendeletek indoklása szerint:

Mexikó kormánya és a drogkartellek „tűrhetetlen szövetséget” alkotnak, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Kanadában mexikói kartellek működnek, és bár a lefoglalt fentanil mennyisége csekély, Trump szerint ez elegendő lenne „9,5 millió amerikai halálához”.

Kína „biztonságos menedéket” biztosít a bűnszervezeteknek, akik az illegális szintetikus opioidok gyártásából és forgalmazásából származó bevételeket tisztára mossák.

A Kongresszusnak alig van mozgástere

A törvényhozási felügyelet minimális, Donald Trump saját hatáskörben dönthet a vámok időtartamáról. Ha a kongresszus korlátozni akarja az elnök jogköreit, új törvényt kellene elfogadnia, amelyet Donald Trumpnak is alá kellene írnia.

Gyors visszakozás: máris felfüggesztették a vámokat

A vámok kivetésével az elnök rugalmasan járhat el, tárgyalásra kényszerítheti a kiszemelt országokat. Ezt mutatja, hogy

az Egyesült Államok a bevezetés után rögtön egy hónapra már fel is függesztette az új vámok életbe léptetését Mexikóval és Kanadával szemben is.

Donald Trump a közösségi oldalán kiadott nyilatkozatában közölte,

mexikói tárgyalópartnere beleegyezett abba, hogy azonnal 10 ezer katonát vezényeljen Mexikó északi határszakaszára, akik kifejezetten a kábítószer-csempészet és az illegális migráció elleni fellépésre kapnak parancsot.

Az amerikai elnök azt is ismertette, hogy a szombaton hivatalosan is bejelentett 25 százalékos vámtétel bevezetését egy hónapra felfüggeszti, ami idő alatt az amerikai és a mexikói kormány tagjai tárgyalásokat folytatnak majd a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok jövőjéről is.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök hétfőn azt követően, hogy telefonon beszélt Donald Trumppal, közleményt adott ki, amely szerint

Kanada intézkedések széles körét vezeti be Egyesült Államokkal közös határának megerősítésére, ide értve egy 1,3 milliárd dolláros programot, amelynek keretében új helikoptereket, technológiai eszközöket szereznek be, és megerősítik a határőrséget is.

A határ kanadai oldalán csaknem 10 ezer fős személyzet dolgozik majd, és szorosabbá teszik az együttműködést az amerikai partnerszervezetekkel is. Bejelentette, hogy ígéretet tett egy fentanillal foglalkozó külön megbízott kinevezésére és egy közös kanadai-amerikai gyorsreagálású egység létrehozására a szervezett bűnözés, a kábítószer-csempészet és a pénzmosás elleni fellépés érdekében.

A kanadai miniszterelnök azt is tudatta, hogy aláírt egy hírszerzésről szóló rendeletet a szervezett bűnözésről és a jelenleg a legtöbb amerikai életét követelő kábítószerről, a fentanilról. Az intézkedésekhez 200 millió dollárt rendelnek.

A kanadai-amerikai határszakaszon biztosítják az állandó felügyeletet, valamint terrorszervezetnek minősítik a kábítószer-kereskedő kartelleket - olvasható Justin Trudeau közleményében, amelyet az MTI ismertetett.

Az elnök tehát a mexikói államfővel és a kanadai miniszterelnökkel tartott telefonos megbeszélést követően halasztotta el a vámok bevezetését, Kínával viszont egyelőre nem folytatott halasztást eredményező közvetlen egyeztetést.