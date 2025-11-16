A YouGov/Economist legújabb, november 7. és 10. között végzett közvélemény-kutatása szerint Trump támogatottsága a legidősebb szavazók körében október óta meredeken zuhanni kezdett. A múlt hónapban a baby boomer generáció tagjai között még egyenlően oszlott meg a támogatottság, hiszen 49 százalékuk támogatta, 49 százalékuk pedig ellenezte az amerikai elnököt és munkásságát. Azonban a novemberi adatok szerint a támogatottság 42 százalékra esett vissza, míg az ellenzők aránya 57 százalékra emelkedett – írja a Newsweek.

A baby boomer generáció döntő szerepet játszott Trump 2024-es győzelmében, amikor is a korcsoport 51 százaléka szavazott rá. A támogatottságának hirtelen csökkenése ebben a generációban gyengítheti a republikánusok lendületét a 2026-os félidős választások előtt, különösen azokban az államokban, ahol az idősebb szavazók régóta a republikánus párt támogatásának gerincét képezik.

A támogatottság csökkenése nem sokkal a hosszan elhúzódó kormányzati leállás után következett be, hiszen sok idősebb amerikai aggódott az ellátások és egyéb alapvető programok késedelme miatt. A félelmek azonban a kormányzat újraindulása után is fennmaradtak az élelmiszer-segélyek stabilitása és az emelkedő megélhetési költségek általános problémái miatt.

Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának legfrissebb adatai szerint a Kiegészítő táplálkozási támogatási programra (SNAP) rászoruló 42 millió ember körülbelül 20 százaléka 60 éves vagy annál idősebb felnőtt, tehát ebből körülbelül 8,4 millió idős ember. Bár a szövetségi finanszírozás helyreállt, a tisztviselők arra figyelmeztetnek, hogy egyes államokban még mindig késésekre lehet számítani a juttatások teljes szintjének visszaállításában, mivel a leállás idején az adminisztratív rendszerek működése megszakadt.

A leállás idején az USDA figyelmeztetett, hogy közel 42 millió amerikai veszítheti el a SNAP-hez való hozzáférését, mivel a szövetségi források kimerültek. A program azonnali összeomlásának elkerülése érdekében a minisztérium körülbelül 4,65 milliárd dollárnyi vésztartalékot vett igénybe, bár a juttatásokat ideiglenesen a normál összeg körülbelül kétharmadára csökkentették.