Ördögi kört fedeztek fel kutatók, akik a metformin és a mozgás kölcsönhatását vizsgálták. A cukorbetegek jól ismerik ezt a hatóanyagot, és azt is tudják, hogy állapotukra jól hat a rendszeres testmozgás. A Rutgers Egyetem kutatói azonban most megvizsgáltak 72 olyan felnőttet, akiknél fennállt a metabolikus szindróma kockázata, a hasi elhízás, a magas vérnyomás, az emelkedett vércukorszint és a kedvezőtlen koleszterinértékek. A résztvevők 16 héten át különböző edzésprogramokban vettek részt, eközben vagy metformint, vagy placebót kaptak. Kiderült, hogy a mozgás önmagában látványos javulást idézett elő állapotukban, de ahogy szedték mellette a cukorbetegség elleni gyógyszert a fejlődésük érezhetően visszafogottabb lett – írta az Origo.

A metformin az energia előállításában, és annak elraktározásában szerepet játszó sejtszervecskében, a mitokondriumban fejti ki hatását. Csökkenti az oxidatív stresszt, ami segít egyensúlyban tartani a vércukorszintet. Ugyanez a folyamat viszont gátolhatja azokat a sejtszintű változásokat, amelyeket az edzés vált ki.

Tehát, ha valaki metformint szed, és nem tapasztal javulást sem a teljesítményében, sem a vércukorértékeiben, az figyelmeztető jel lehet, de jelezni kell az orvosnak, akinek egyénre szabottabban kell összehangolnia a két kezelést, és figyelnie, hogyan reagál a szervezet.