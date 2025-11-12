Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel, és becslések szerint további félmillióan nem is tudnak a betegségükről.

Az elmúlt két évtizedben a diabétesszel élők száma megháromszorozódott, és egyre több gyermek és tinédzser kap 2-es típusú diabétesz diagnózist, elsősorban az ülő életmód, a túlzott cukor- és zsírfogyasztás, valamint a stressz és az alváshiány miatt

- derül ki az OTP Egészségpénztár közleményéből.

A betegség két fő típusa, az 1-es és 2-es típusú diabétesz, eltérő módon alakul ki, de mindkettőnél elengedhetetlen a pontos kezelés.

Az 1-es típus autoimmun eredetű: a szervezet nem termel inzulint, ezért élethosszig tartó inzulinpótlásra van szükség.

A 2-es típus ezzel szemben általában inzulinrezisztenciából alakul ki, a szervezet ugyan termel inzulint, de a sejtek nem reagálnak rá megfelelően.

Ez utóbbit elsősorban életmódbeli tényezők váltják ki, és különösen korai szakaszában életmódváltással, mozgással és helyes táplálkozással visszafordítható vagy stabilizálható.

A megelőzés kulcsfontosságú: a kutatások szerint a 2-es típusú diabéteszes esetek több mint 80 százaléka megelőzhető lenne. Ehhez szükséges a kiegyensúlyozott, rostban gazdag étrend, a rendszeres testmozgás, elegendő alvás és tudatos stresszkezelés. Már napi 30 perc séta is csökkentheti az inzulinrezisztenciát, és a folyamatos vércukormérés digitális eszközökkel könnyen megoldható.

Az új digitális eszközök – például a folyamatos glükózmonitorozó rendszerek (CGM) – valós időben követik a vércukorszintet, riasztanak a veszélyes értékeknél, és segítik a pácienst és az orvost a megfelelő döntésekben. A betegek körében gyorsan nő az elfogadottságuk, mivel kényelmet, biztonságot és jobb életminőséget nyújtanak.

A diabétesz nemcsak egészségügyi, hanem nemzetgazdasági probléma is:

a cukorbetegség közvetlen és közvetett költségei évente meghaladják az 1000 milliárd forintot.

Minden megelőzésre és edukációra fordított erőforrás sokszorosan megtérül, egészségesebb emberekben, kevesebb szövődményben és kisebb társadalmi terhekben.

A legtöbben ma még mindig tévesen úgy gondolják, hogy a cukorbetegség „csak a cukorfogyasztásról szól”. Valójában ez egy komplex anyagcsere- és hormonális zavar, amely az egész szervezetet érinti. A rendszeres szűrés, az egészséges életmód és a technológiai támogatás együtt képesek arra, hogy a diabétesz ne életminőséget rontó diagnózis, hanem kontrollálható állapot legyen.