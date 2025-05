Calin Georgescu, az elnökválasztás korábbi független jelöltje hétfő este bejelentette, hogy visszavonul a politikától.

„Lezárultak a 2025-ös román elnöki választások. Ezzel együtt úgy döntöttem, hogy befejezem aktív részvételemet a politikai folyamatban. A passzív megfigyelő szerepét választottam" – nyilatkozta Călin Georgescu a Realitatea Plusnak, amelyet a sportmedia.ro idézett. A volt jelölt hozzátette, most a családjára koncentrál, de lehet, hogy egy későbbi időpontban újra bekapcsolódik a közéletbe.

Georgescu azt is elmondta, kívül marad minden pártstruktúrán, hiszen nem tagja egyetlen politikai pártnak sem, nem áll szándékában átvenni egyetlen párt vezetését sem, és nem hozok létre sem politikai platformot, sem új pártot.

Georgescu megjelenése is tartogatott izgalmakat

A romániai elnökválasztás 2024. november 24-én megtartott első fordulóját nagy fölénnyel nyerte Georgescu, de az eredmény érvénytelenítéséről és a teljes elnökválasztás újrakezdéséről az alkotmánybíróság határozott december 6-án. A testület azt követően döntött így, hogy a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) megállapította: Georgescu bejelentetlen külföldi forrásokból finanszírozta elnökválasztási kampányát, és Románia „állami és nem állami szereplők, kiváltképpen Oroszország ellenséges kibertevékenységének célpontjává vált".

A hazai és a külföldi hírszerző szolgálatok jelentései szerint ilyen volt többek között egy nem „organikus népszerűségre” épülő, Calin Georgescuhoz köthető TikTok-kampány. Ez nem spontán népszerűségre épült, hanem egy több mint 25.000 fiókból álló hálózatra, amely gyanúsan illeszkedett az orosz hibrid hadviselés stratégiáihoz. Valamint 85 ezernél is több kibertámadást is regisztráltak a választási rendszerek ellen. Ahogy a döntés meghozatalakor az alkotmánybíróság a törvénytelen kampányolás mellett szabálytalan kampányfinanszírozásra is hivatkozott.

Hiába fordult az európai bírósághoz Georgescu, aki szerint a 2024-es elnökválasztás Románia alkotmánybírósága általi megsemmisítése kifogásolható. Véleménye szerint a döntés jogellenes és aránytalan volt, de az uniós testület sem állt mellé.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elfogadhatatlannak nyilvánította, és véglegesen elutasította Calin Georgescu volt román elnökjelölt Románia ellen benyújtott keresetét – közölte a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló, Európa Tanács felügyelete alatt működő emberi jogi bíróság.

A strasbourgi közleményben a bíróság emlékeztetett, hogy Calin Georgescu beadványa a 2024-es elnökválasztás Románia alkotmánybírósága általi megsemmisítésére vonatkozik. Georgescu kifogásolta, hogy az alkotmánybíróság „megalapozatlan vádak alapján" a teljes elnökválasztási folyamatot megsemmisítette, ami véleménye szerint jogellenes és aránytalan volt.

Felvette a kesztyűt Románia az orosz befolyásolási kísérletekkel szemben Az elnökválasztás törölt első fordulójából és az azt megelőző kampányból levonta a tanulságokat Románia. Elkezdték többletjogokkal és hatáskörökkel felruházni a román állami szerveket, hogy hatékonyabban lépjenek fel az illegális online tartalmakkal és a külföldi befolyásolási kísérletekkel szemben. Erről itt írtunk többet >>>

Az emberi jogi bíróságnak az ügyben eljáró háromtagú bírói testülete határozatában egyhangúlag elfogadhatatlannak és megalapozatlannak minősítette Georgescu panaszát. A döntés végleges.